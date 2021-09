Qualifs du Mondial-2022: La France se rassure, les Pays-Bas s'amusent

09/09/2021

L' équipe de France s'est rassurée contre la Finlande grâce à une victoire avec la manière (2-0), alors que les Pays-Bas ont déroulé contre la Turquie (6- 1) mardi lors des qualifications pour le Mondial-2022. Les champions du monde, qui restaient sur cinq matches nuls consécutifs et des prestations tout sauf convaincantes, ont réagi pour dominer leur dauphin finlandais et prendre sept points d'avance en tête du groupe D, alors que la Finlande compte deux matches de moins. Les Bleus ont fait la différence grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (25e, 54e) lors d'une partie maîtrisée, marquée par la bonne performance du Milanais Théo Hernandez pour sa première sélection. De leur côté, les Pays-Bas se sont livrés à une démonstration face à une Turquie qui a nagé en plein cauchemar toute la soirée: après l'ouverture du score sur une combinaison géniale entre Memphis Depay et Klaasen (1e), les deux hommes ont inversé les rôles pour doubler la mise (16e) avant que Memphis, avec un triplé, Til et Malen ne portent le score à 6-1. Réduits à 10 juste avant la pause, les coéquipiers de Burak Yilmaz n'ont rien pu faire et laissent la première place de leur groupe aux Néerlandais (13 points), leaders à la différence de buts devant des Norvégiens intraitables contre la modeste équipe de Gibraltar (5-1), dans le sillage de la star nationale Erling Haaland, auteur d'un triplé. Bien que privé de Cristiano Ronaldo, suspendu après une accumulation de cartons jaunes, le Portugal s'est imposé 3-0 au terme d'une rencontre largement dominée, que les coéquipiers de Bruno Fernandes se sont rendus facile dès le début de match en se détachant grâce à des réalisations de Bernardo Silva, d'une jolie aile de pigeon (26e), et d'André Silva (31e). Diogo Jota a ensuite alourdi l'écart (75e) pour un succès qui permet aux Portugais de prendre seuls la tête du groupe A. La Serbie, tenue en échec par l'Irlande (1- 1), perd du terrain et se retrouve à deux points du Portugal. Le Danemark, demi-finaliste de l'Euro2020, reste sur son impressionnante dynamique, avec un sixième succès en autant de rencontres lors de ces éliminatoires. Les Danois ont aisément dominé Israël 5-0, permettant à l'Ecosse de s'emparer de la 2e place après une victoire précieuse, 1-0 en Autriche. En tête du groupe H, la Russie et la Croatie continuent d'avancer, victorieuses respectivement de Malte (2-0) et de la Slovénie (3-0), comptant 13 points chacune, alors qu'une confrontation opposera les deux équipes lors de la dernière journée.