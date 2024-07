Qualification haut la main du Onze national aux quarts de finale des JO

Tarik Sektioui : La défaite face à l’Ukraine a eu l’effet d’une gifle, ce qui nous a poussés à revoir nos cartes

31/07/2024

Le Onze national a réussi, mardi, à décrocher haut la main son ticket pour les quarts de finale du tournoi de football des Jeux olympiques Paris-2024. Il a surclassé, au stade AllianzRiviera à Nice, son homologue irakien sur le score convaincant de 3 à 0 et l’addition aurait pu être beaucoup plus salée.



Ce match comptant pour la troisième journée de la poule B, les Lionceaux de l’Atlas l’ont abordé avec la ferme intention de le remporter sans prendre le risque d’attendre l’issue de l’autre partie qui a opposé l’Argentine à l’Ukraine et qui s’est soldée sur une victoire de l’Albiceleste par 2 à 0.



Abordée pied au plancher, la confrontation Maroc-Irak était à sens unique avec une domination marocaine dans tous les compartiments du jeu et il n’a fallu qu’une mi-temps pour plier les débats. L’ouverture du score a été l’œuvre d’Amir Richardson à la 19ème minute, avant que Soufiane Rahimi, buteur désormais du tournoi avec quatre buts, ne double la mise à la demi-heure. Alors que pour enfoncer le clou, Abdessamad Ezzalzouli est en droit de se targuer d’avoir d’inscrit l’un des plus beaux buts marqués jusqu’ici dans ce tournoi (36ème).



A 3 à 0, les carottes étaient cuites et lors de la seconde période, les joueurs marocains se sont contentés de gérer leurs efforts et surtout d’éviter les cartons jaunes qui auraient pu coûter à certains d’entre eux une absence au tour des quarts de finale.



Une victoire avec l’art et la manière qui s’ajoute à celle enregistrée d’entrée face à l’Argentine par 2 à 1 et qui rectifie le tir après la défaite devant l’Ukraine, toujours sur le score étriqué de 2 à 1.



A l’issue de cette opposition disputée devant un grand nombre de supporteurs marocains, comme si c’était à la maison, le sélectionneur national Tarik Sektioui s’est dit heureux suite à cette victoire et cette qualification amplement méritée. «L’équipe olympique marocaine a sorti durant ce tournoi des matches pleins en se créant de nombreuses occasions. La défaite face à l’Ukraine a eu l’effet d’une gifle, ce qui nous a poussés à revoir nos cartes», a-t-il souligné, avant d’ajouter que «la réaction des joueurs a été conséquente et devant l’Irak, le résultat escompté a suivi».



Avec six unités au compteur et une meilleure différence de buts que l’Argentine, le Onze national termine en pole position et assure, comme précité, son passage aux quarts de finale et ce pour la deuxième fois dans l’histoire de ses sept participations après l’édition de Munich en 1972.



Vendredi prochain à partir de 14 heures au Parc des Princes à Paris, les Lionceaux de l’Atlas affronteront la sélection américaine qui a terminé deuxième du groupe A derrière l’équipe de France qui, elle, a hérité de l’Argentine (20h00). Les deux derniers matches des quarts, prévus également le 2 courant, opposeront le Japon à l’Espagne (18h00) et l’Egypte au Paraguay (18h00).



Mohamed Bouarab