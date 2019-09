Qualification du MAT et du RCOZ en quarts de finale de la Coupe du Trône

Le CAK, le TAS et l’IZK poursuivent l’aventure

27/09/2019

Le Moghreb de Tétouan a décroché son billet de qualification en quarts de finale de la Coupe du Trône après avoir battu (1-1, tab 4-3) le Racing Athlétic club de Casablanca, lors d'un match disputé mercredi soir au stade Saniat Rmel à Tétouan.

Les locaux ont ouvert le score par le biais du Nigérian Tony Edjomariegwe et se dirigeaient vers une qualification au prochain tour mais cinq minutes avant la fin de la rencontre, Ayoub Halloum a égalisé pour le club casablancais renvoyant les deux équipes en prolongations. Après des prolongations marquées par un penalty raté par Tony Edjomariegwe et deux cartons rouges à l’encontre de Atik Chihab et Adnane El Ouardi, la séance des tirs au but a tourné à l'avantage du MAT.

Plus tôt dans la journée, l'Ittihad Khémisset a validé sa qualification en venant à bout de l'Union Touarga aux côtés du TAS de Casablanca qui s'est qualifié aux dépens de l'Olympique Dchira battu (2-1) au terme des prolongations.

De leur côté, les clubs Chabab Khénifra et Rapid Oued Zem ont également assuré leur qualification pour les quarts de finale en prenant le meilleur respectivement sur la Renaissance Zemamra et la Jeunesse Sportive de Soualem.

Le premier but de la rencontre RCOZ-JSS a été inscrit par Abdelwahed Hasti à la 20 minute de jeu avant que Mohamed Jaouani ne double la mise en seconde période (46è).

Quant au match CAK-RCAZ, il a vu comme précité la qualification de l’équipe khénifrie qui a ouvert le score à la 67è minute et réussi à doubler la mise à la 80è avant que son adversaire du jour ne réduise le score sur penalty à cinq minutes de la fin de la rencontre (85è).

A signaler que l’affiche de ce tour des huitièmes de finale aura lieu ce soir à partir de 20 heures au Grand stade de Tanger entre l’IRT et le FUS. Ce tour se poursuivra le 2 octobre prochain à 18 heures par la rencontre qui opposera au Grand stade d’Agadir le Hassania à l’Association Sportive de Salé.

A noter que le dernier match comptant pour les quarts entre l’ASFAR et le DHJ aura lieu le 2 octobre prochain alors que le stade n’a pas encore été désigné.

Benzarti remercié par l’ESS

Le président de l'Etoile du Sahel, Ridha Charfeddine, a annoncé, mercredi, la séparation à l'amiable avec l'entraîneur de l'équipe, Faouzi Benzarti, à la suite de l'élimination du club de la Coupe arabe des clubs champions de football.

Le comité-directeur du club a tenu, mercredi matin une réunion d'urgence au cours de laquelle il a accepté la démission du président de la section football, Mehdi Lajimi, du directeur sportif, Imed Mhadhebi, et du secrétaire général, Adel Ghaith qui a été remplacé par Hammouda Bouazza, a déclaré M. Charfeddine à Radio "Jawhara Fm".