Pulisic et Giroud propulsent l'AC Milan en tête

29/08/2023

On prend les mêmes et on recommence: porté par Christian Pulisic et Olivier Giroud, buteurs comme lundi dernier, l'AC Milan a submergé le Torino 4 à 1 samedi lors de la 2e journée du Championnat d'Italie.



Pour son premier match à San Siro, Pulisic a régalé les tifosi milanais avec son deuxième but en Serie A et son entente avec Giroud et Rafael Leao.

L'international américain, arrivé cet été en provenance de Chelsea, a débloqué la situation à la 33e minute face au Torino, recroquevillé en défense.



C'est lui qui a lancé l'action décisive et qui a repris victorieusement le centre en retrait de Ruben Loften-Cheek, une autre recrue très en vue. A 36 ans, Giroud a déjà deux saisons au Milan AC derrière lui, mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est inarrêtable en ce début de saison.

Alors que le Torino était revenu à égalité sur un tir de Perr Schuurs (36e), l'attaquant français a redonné l'avantage à son équipe sur penalty (43e).



Et pour conclure en beauté une première période à sens unique, Théo Hernandez, lancé par Leao sur la gauche de la surface de réparation, a alourdi le score juste avant le retour aux vestiaires (45e+2).



Même scénario pour la seconde période: l'AC Milan domine, le Torino colmate tant bien que mal les brêches et Giroud marque. Encore sur penalty (65e) pour porter à huit le nombre de ses buts lors des cinq derniers matches de championnat en incluant la fin de saison 2022-2023. Seule (petite) contrariété pour Stefano Pioli, Leao est sorti en boitant.



Avec deux victoires, six buts inscrits pour un seul concédé, son équipe a pris les commandes du Championnat d'Italie, en attendant les matches du champion en titre Naples et de la Juventus, respectivement face à Bologne et Sassuolo.



"Notre ambition est de gagner le titre, on ne peut pas s'en cacher, mais il faut garder notre calme, ce n'est que le début du championnat. Cette équipe a beaucoup de qualités et une belle densité à tous les postes" s'est réjoui Giroud, au micro de Sky Sport.



L'AS Rome, en revanche, attend toujours sa première victoire. Tenue en échec à domicile le week-end dernier par la Salernitana (2-2), la Roma s'est inclinée 2 à 1 à Vérone.

L'absence sur le banc de José Mourinho, qui purgeait le second de ses quatres matchs de suspension par l'UEFA pour avoir insulté un arbitre, n'explique pas tout.



L'attaque romaine a cruellement manqué de réalisme: l'entrée en jeu après la pause de Houssem Aouar a fait du bien et l'ancien Lyonnais a réduit le score avec son premier but italien (56e).



Mais la sortie de Paulo Dybala, en proie à des problèmes musculaires (69e) a sonné le glas des espoirs de la Roma malgré une dernière tentative d'Aouar dans le temps additionnel.



C'est peut-être de Londres que viendra le salut pour Mourinho et le club italien: le propriétaire américain de l'AS Rome Dan Friedkin négocie le prêt de l'attaquant belge Romelu Lukaku avec son compatriote Todd Boehly, qui a pris le contrôle de Chelsea.



Indésirable à Chelsea qui avait dépensé 115 millions d'euros en 2021 pour le recruter, "Big Rom" a pris l'habitude de se relancer en Italie, comme avec l'Inter la saison dernière, et aussi d'insupporter rapidement les tifosi.



Ceux de la Roma l'attendent pour le moment avec impatience, possiblement dès dimanche. La Roma aurait bien besoin de cette recrue: elle reçoit vendredi l'AC Milan lors de la 3e journée.