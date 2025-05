Publication de "Rabat, ville des lumières" : Un ouvrage mettant en valeur la beauté nocturne de l'architecture de la capitale

02/05/2025

La maison d’édition "Axions Communication" a annoncé la publication récente de son nouveau livre intitulé "Rabat, ville des lumières", qui met en valeur la beauté nocturne de l'architecture de la capitale.



Cet ouvrage de 240 pages offre aux lecteurs une nouvelle perspective sur la richesse de la capitale au niveau de l’aménagement et de l’urbanisme, ainsi qu'une visite régalant les yeux par de belles images des bâtiments les plus importants de Rabat, indique un communiqué de la maison d’édition.



Il leur offre également une vision artistique différente de la capitale, mêlant la beauté de la photographie nocturne de l'architecture de Rabat, ancienne et nouvelle, de manière à mettre en valeur son développement urbain et culturel, sous une forme élégante qui reflète sa profondeur historique et son esprit renouvelé, ajoute la même source.



Ce livre présente Rabat comme une ville où se croisent mémoire historique, dynamisme architectural et richesse culturelle et touristique, tout en mettant en lumière les scènes fascinantes créées par les ingénieurs de la lumière.



Ecrit en quatre langues (arabe, français, anglais et espagnol), ce livre contribue à valoriser le statut culturel de la ville des lumières, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, et choisie par cette même organisation comme capitale mondiale du livre pour 2026.

L'ouvrage propose, dans ce sens, un parcours illustré de Rabat à travers les monuments et lieux emblématiques, tels que le Mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas, les musées ou encore les espaces verts.



Réalisé sous la direction de Mohammed Nabil Benabdallah et Saâd Hossini, "Rabat ville des lumières" est préfacé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid. Quant aux textes, ils ont été rédigés par des universitaires, des architectes, des artistes et des chercheurs, conclut le communiqué.



Bouillon de culture

Exposition



L’auteur-photographe Simohamed Chadli présente une sélection de ses œuvres dans le cadre de l’exposition «Mon Maroc à moi - Episode 1», à la galerie Mohamed Drissi de Tanger, du 2 au 23 mai.

Cette exposition propose une véritable immersion au cœur des paysages du nord du Maroc, de la mer d’Asilah aux ruelles bleues de Chefchaouen, en passant par Tanger, Tétouan, jusqu’aux collines d’Ouezzane. A travers son objectif, l’artiste saisit l’âme de ces lieux empreints d’histoire et baignés de poésie.

Selon la présentation officielle, Simohamed Chadli livre une vision intime et authentique de son pays natal, captant la lumière éclatante des côtes, les jeux d’ombres des espaces naturels et façonnés par l’homme, ainsi que la quiétude des montagnes du Rif et des zones littorales.

Inspiré par les grands maîtres de la photographie artistique et du photojournalisme, Chadli dépasse la simple reproduction du réel pour raconter l'histoire d’un Maroc riche de ses contrastes et de ses émotions.

A l’occasion de cette exposition, l’artiste délaisse son univers en noir et blanc pour explorer la richesse des couleurs, traduisant la vitalité des paysages et l’énergie des ambiances.

Chaque photographie devient ainsi une scène vivante, où s'entrelacent souvenirs, identités et regards croisés. Ses œuvres résonnent comme des fragments de mémoire, capturant l’instant avec une intensité rare.

A travers ce parcours photographique, Simohamed Chadli convie les visiteurs à un voyage sensoriel, où chaque image ouvre une fenêtre sur la magie du Maroc, vue à travers le regard singulier d’un artiste en quête d’authenticité.