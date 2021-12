Publication d’ un nouvel ouvrage sur l’histoire des salles de cinéma au Maroc

16/12/2021

Un nouvel ouvrage sur l’histoire des salles de cinéma au Maroc vient d’être publié par François Beaurain aux éditions "La Croisée des Chemins".



Le livre intitulé "Cinémas du Maroc, lumière sur les salles obscures du Royaume" est une invitation à découvrir "la diversité et l’histoire d’un patrimoine exceptionnel".



"C’est avant tout un livre-photo, mais qui se veut également, à son échelle, le témoin d’une nostalgie, de l’amour que les Marocains ont eu et ont encore pour leurs salles. La parole y est donc souvent donnée à ceux qui les ont connues du temps de leur âge d’or. Le récit est illustré par de nombreux articles de presse ou d’extraits de livres, mais aussi par des interviews de professionnels (cinéastes et exploitants) afin de témoigner et de faire revivre ces cinémas", souligne François Beaurain qui est un passionné des cinémas africains.



A l’occasion de l’édition de cet ouvrage, une exposition est initiée du 15 décembre au 31 janvier à la galerie CDA à Casablanca.



Selon les organisateurs, l’exposition présente notamment des photographies en série limitée et en tirage Fine Arts.