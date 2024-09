Province de Tétouan: Installation de nouveaux agents d’autorité

20/09/2024

Le gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, a présidé, jeudi, la cérémonie d'installation des agents d’autorité affectés récemment dans la province, dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur.



Intervenant à cette occasion, M. Mansouri a mis l'accent sur le cadre général de cette opération qui a concerné 15 agents d'autorité au niveau de la province de Tétouan, dont 12 nouveaux, dont le secrétaire général de la province, le chef de la division des affaires intérieures, des chefs de cercles, des pachas et des caïds.



Il a affirmé que ce mouvement vise à insuffler une nouvelle dynamique à l'administration territoriale, dans le but d'améliorer sa performance, d'accroître son efficacité et de renforcer la bonne gouvernance territoriale, et ce en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.



Le gouverneur a, à cet égard, indiqué que ce mouvement a été préparé selon une approche innovante, efficace et interactive, permettant d’une part d’accompagner et d’évaluer de manière globale et multidimensionnelle la performance des agents d’autorité, et d’autre part de mettre en avant les critères relatifs à leur redéploiement, après avoir accumulé, dans différentes régions, des expériences riches et variées, ainsi que des bonnes pratiques qui ont enrichi leurs compétences professionnelles et leurs capacités de gestion.



M. Mansouri a exhorté les agents d’autorité à respecter en permanence les principes du nouveau concept de l’autorité, tel que défini par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à s’engager activement dans la mise en œuvre des grands chantiers royaux et des programmes sectoriels, et à veiller à leur réalisation avec l'efficacité et la rapidité requises.



Il a également mis en avant le rôle essentiel des agents d’autorité en matière d’écoute des citoyens, d’amélioration des services administratifs, et d’augmentation de la productivité et de l'efficacité administrative, en faisant preuve de sérieux, de rigueur, de dévouement et de responsabilité, dans le strict respect de la loi.



La cérémonie d’installation s'est déroulée en présence des représentants des autorités sécuritaires, militaires et judiciaires, des chefs des services extérieurs, des présidents des conseils élus, de parlementaires, ainsi que des représentants des organisations syndicales, professionnelles et de la société civile.



Il est à noter que le récent mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur a concerné 592 agents d’autorité, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’administration territoriale.