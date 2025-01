Province de Taourirt/INDH : Des campagnes médicales au profit de plus de 3.000 femmes

02/01/2025

Plus de 3.000 femmes en situation de précarité dans la province de Taourirt bénéficieront de campagnes médicales organisées par le Comité provincial de développement humain (CPDH) dans le cadre du deuxième programme de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité.



Lancées le 24 décembre pour se poursuivre jusqu'au mois de mars prochain, ces campagnes, menées en partenariat avec la Délégation provinciale du Ministère de la Santé et de la Protection sociale à Taourirt, la Délégation provinciale de l’Entraide nationale et l'Association de lutte contre le diabète à Taourirt, tendent à renforcer les services de santé au profit des habitants des zones exposées aux effets de la vague de froid.



Cette initiative a fait escale mardi au Centre d'accueil de Nakhla, dans la commune d’El Aïoun Sidi Mellouk pour fournir ses services médicaux au profit de 101 femmes, qui ont bénéficié par l’occasion de consultations médicales dans différentes spécialités, ainsi que de la distribution de médicaments gratuitement.



Au cours de cette campagne, les bénéficiaires ont également été informées et sensibilisées sur les dangers de l'hyperglycémie sur leur vie, et qui se manifestent notamment par les maladies cardiovasculaires, oculaires et rénales.



Le Chef de service «Action sociale» à la province de Taourirt, Abdelkader Aouragh, a souligné dans une déclaration à la MAP que ces campagnes médicales, organisées dans le cadre de l'activation du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité de l'INDH, ciblent plus de 3.000 bénéficiaires.



Il a expliqué que ces campagnes vont couvrir 33 centres d'accueil et certains centres de santé situés dans les communes de la province, notant que ces derniers jours ont connu l'organisation de trois campagnes dans la commune d’El Aïoun Sidi Mellouk, où ont bénéficié des services 165 femmes au Centre de Aïn Lahjar, 311 au Centre Aïn Defla et 149 femmes au Centre Al-Wifak.



Il a ajouté que le staff médical mobilisé à cet effet assure la consultation et le diagnostic des bénéficiaires avant de déterminer le type de traitement ou d'intervention médicale que nécessite chaque cas, pour les orienter ainsi vers l'hôpital provincial de Taourirt pour un suivi par des spécialistes.



De son côté, le président de l'Association de lutte contre le diabète, Ahmed El Kafi, a indiqué que cette initiative vise à fournir des services médicaux et paramédicaux aux femmes bénéficiaires, en plus de la sensibilisation et de l’orientation médicales.



Il a ajouté que les campagnes réalisées jusqu'à présent ont permis d'orienter 69 cas vers des spécialités liées à l'ophtalmologie, l'obstétrique et la gynécologie, la cardiologie et la médecine vasculaire, l'orthopédie, et d'autres spécialités.



De leur part, des femmes bénéficiaires ont mis en avant l'importance de cette initiative qui leur a permis de bénéficier de certains services médicaux et paramédicaux, d'autant plus que la commune d’El Aïoun Sidi Mellouk ne dispose pas de laboratoires pour faire des analyses médicales, et les malades sont donc obligés de se déplacer vers la ville de Taourirt, située à plus de 50 kilomètres de leur commune.



Elles ont déploré que ce long déplacement, qui nécessite des moyens financiers, n’est pas facile surtout en cette période de basses températures.