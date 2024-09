Province de Larache: Engagement citoyen actif dans l'opération de recensement

22/09/2024

Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2024) dans la province de Larache se poursuit, à l'instar des autres provinces et régions du Royaume, dans un climat de responsabilité, d'engagement et de forte mobilisation, marqué par une adhésion active des ménages dans cette opération d'envergure.



Cette opération, qui se déroule tout au long de ce mois sous la supervision de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, connaît une forte mobilisation des équipes de recensement et un engagement sans faille des différents services et institutions concernés, afin de réussir cette opération à portée stratégique.



Depuis son lancement le 1er septembre, cette opération est marquée par un fort engagement et une coopération remarquable des citoyens, tant en milieu urbain que rural, grâce à la campagne de sensibilisation du HCP, qui a mis en avant l'importance de leur implication pour le succès de cette opération à l’échelle nationale, en plus de la mobilisation active des autorités régionales, provinciales et locales.



La MAP a constaté de près la mobilisation remarquable des équipes du recensement (enquêteurs, contrôleurs et superviseurs communaux) au niveau de la commune rurale de Souk Tolba dans la province de Larache, et l'interaction active des ménages, condition essentielle pour assurer la réussite de cette opération.



Dans une déclaration à la MAP, le superviseur provincial du recensement à Larache, Mohamed Bekri, a souligné que la collecte des données auprès des ménages au niveau de la commune de Souk Tolba, à l'instar des autres communes de la province, se déroule dans de bonnes conditions, précisant que le taux de réalisation du recensement a atteint environ 100% dans les communes rurales de la province.



Il a, à cet égard, affirmé que le processus de collecte des données se déroule dans une ambiance caractérisée par l'engagement et une adhésion spontanée des citoyens, aussi bien dans les zones urbaines que rurales, et ce grâce au déploiement de tous les moyens humains et logistiques nécessaires par la province de Larache, en vue de couvrir toutes les communes de la province.



Pour sa part, l'enquêteur Mohamed Lekrabi a rappelé que la collecte des données a été précédée d'une opération de reconnaissance et de mise à jour cartographique, effectuée les 30 et 31 août dernier, affirmant que cette opération d’importance cruciale se déroule sous de bons auspices et se distingue par une interaction responsable et une grande coopération des habitants.



Approché par la MAP, un habitant de la commune Souk Tolba a salué le niveau de communication des équipes de recensement, notant que la participation à cette opération est un devoir national, et il est du devoir de chacun de contribuer à sa réussite, en facilitant le travail des équipes chargées de cette opération.



Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'opération connait la mobilisation de plus de 6.130 enquêteurs, contrôleurs et superviseurs, et le déploiement de plus de 760 véhicules, notamment dans les zones rurales et les quartiers périphériques, et ce en étroite coordination avec les autorités régionales, provinciales et locales, qui veillent à créer les conditions favorables à sa réussite.



Il est à noter que ce recensement, réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission statistique des Nations Unies, revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.



Les résultats qui découleront de ce recensement permettront d'affiner les politiques publiques, d'orienter les investissements et de répondre aux besoins spécifiques de chaque région.