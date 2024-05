Province de Chichaoua. Grâce à un effort collectif, les traces du séisme disparaissent

01/05/2024

Dans plusieurs communes territoriales, à l’instar de celle d’Adassil, l’une des zones les plus touchées au niveau de la province de Chichaoua par le séisme du 8 septembre dernier, des maisons en béton surgissent de partout, suscitant beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme chez les autochtones, déterminés, plus que jamais à tourner cette page douloureuse et à effacer les traces d’une épreuve si rude.



Les travaux entamés dans le cadre de l’opération de reconstruction des maisons qui ont été totalement ou partiellement démolies par le séisme avancent à pas de géant à Adassil, tout comme dans les autres communes sinistrées, les transformant en chantiers à ciel ouvert et ce, grâce à l’interaction positive des populations et à l’engagement sans faille des autorités provinciales et de l’ensemble des parties prenantes.



Du déblaiement et de l’aplanissement des terrains dans la perspective de les transformer en zones constructibles, en passant par le traçage, la délimitation des parcelles de terrain et la mise en place des fondations, à la construction des murs et des cloisons de séparation, la reconstruction se poursuit au niveau de plusieurs douars : "Adassil", "Tidarguine", "Azmou", "Tiknariyine" ou encore "Tagadite" relevant de cette commune et ce, dans la sérénité et la persévérance de tous les acteurs concernés.



Des efforts inlassables menés avec une détermination permanente et renouvelée à fermer à jamais cette parenthèse douloureuse du séisme. Le tout sous le regard bienveillant et le suivi méticuleux des autorités provinciales, dans le cadre de leur engagement habituel à appliquer strictement les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à concrétiser dans les faits cette vision Royale et la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes victimes de cette calamité naturelle, à l’effet de leur garantir une vie digne et leur permettre, désormais, de disposer d’un logement décent.



Pour mener à bon port ce chantier de la reconstruction post-séisme, la rigueur est de mise grâce à la mobilisation en permanence des autorités locales, depuis les premiers moments ayant suivi le séisme, dans le but de transcender toutes les difficultés d’ordre procédural ou autres, d’apporter réconfort et aide aux populations, et surtout de veiller au bon déroulement de l’opération de reconstruction en s’assurant, à travers les visites récurrentes des chantiers, du respect des plans et autorisations de construction ainsi que des aspects architecturaux et paysagers intrinsèques à chaque zone, et enfin de l’usage des matériaux de construction adéquats.



Outre les plans architecturaux et les autorisations de construction ou de réfection mis à la disposition des populations dont les demeures ont été entièrement ou partiellement démolies par le séisme, les autorités provinciales n’hésitent guère à mettre les petits plats dans les grands à l’effet de mettre à la disposition des bénéficiaires, des aides financières allouées à la reconstruction.



De même, dans une démarche proactive, des autorisations et des facilités ont été accordées aux vendeurs et fournisseurs de matériaux de construction, leur permettant d’aménager des dépôts à proximité des zones reconstructibles.



L’objectif attendu est de garantir un approvisionnement normal en matériaux de construction nécessaires, d’épargner aux citoyens concernés l’effort de faire des déplacements dans d’autres zones pour les acquérir, avec tout ce que cela peut engendrer comme coûts supplémentaires (transport et autres).



Dans la même lignée, les commissions techniques composées d’architectes, de représentants des bureaux d’étude et de topographes sont présentes de manière quotidienne sur les terrains et au niveau des zones de reconstruction. L’objectif étant d’être proches des citoyens pour répondre à leurs attentes et leur offrir toute l’aide technique nécessaire.



C’est dire qu’au niveau de la province de Chichaoua, si l’opération de reconstruction post-séisme se déroule dans de meilleures conditions c’est grâce aussi à une prise de conscience collective que la réussite de ce chantier de grande envergure ne serait possible sans la contribution effective de tous (autorités locales, populations, administrations concernées, et partenaires…), dans le cadre d’une symbiose et d’une synergie exemplaires et d’un optimisme renouvelé, signe d'une adhésion inconditionnelle aux efforts de développement menés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Approché par la MAP, Hassan Amaghousse, habitant à douar "Tidarguine", a indiqué que l’opération de reconstruction post-séisme se poursuit de manière normale et régulière, et que l’ensemble des bénéficiaires ont entamé cette opération avec optimisme et détermination.



Si on est arrivé à ce stade, c’est grâce à la mobilisation continue et l’accompagnement sans faille des autorités locales et des autres intervenants, s’est-il félicité, faisant part, au nom des habitants de ce douar, de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les victimes du séisme du 8 septembre dernier.



Dans une déclaration similaire, Tayeb Ouahmane, maçon issu de la commune de Mzouda, a loué les grands pas franchis par cette opération de reconstruction post-séisme au niveau de la commune d’Adassil, notant que les travaux avancent sur de bons rails comme en témoigne le fait que certains bénéficiaires ont atteint la phase de la mise en place de dalles pour leurs maisons.



"Nous travaillons dans de meilleures conditions et si nous avons atteint ce niveau c’est grâce aux opérations de contrôle menées par les architectes et les commissions techniques mais aussi, au suivi permanent assuré par les autorités locales", a-t-il conclu.



En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées, rappelle-t-on.