Protocoles d'accord pour promouvoir les investissements à Dakhla

21/09/2022

Des protocoles d’accord ont été signés, lundi à Dakhla, portant sur la promotion de l’investissement dans plusieurs secteurs d’activité, la création d’emplois, l’incitation à l’investissement et la mise en place des fonds d’investissement. Ces protocoles ont été signés par le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Dakhla Oued Eddahab, Jamal Boussif, le président de la Chambre de commerce suisse au Maroc, Christophe De Figueiredo, et le président de la Fondation Andalousie Territoire Entreprise (FUNDACIÓN ANDALUCÍA TERRITORIO EMPRESA), Carlos Carmona Romá, rapporte la MAP. Il s’agit également du président de l'Association des Juifs marocains au Mexique, Moises Amselem El Baz, du vice-président de l’Académie de la diplomatie d’Espagne, Francisco Antonio Gonzalez et du président de l’Association "Nord Sud Action" œuvrant dans le domaine de la communication, du développement socioéconomique et de l’incitation à l’investissement, Omar El Alaoui El Balghiti. La signature de ces protocoles d’accord s’inscrit dans le cadre du forum des investisseurs internationaux tenu les 18 et 19 septembre à Dakhla, organisé par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, sous le thème "La région de Dakhla-Oued Eddahab, futur hub de croissance pour les entreprises internationales". En vertu de ces accords, les parties signataires conviennent de fédérer les efforts pour la promotion des investissements dans la région dotée d’une position stratégique, d’un capital humain qualifié et d’atouts pour un véritable levier de développement socioéconomique. Des participants de marque, dont des diplomates, des hommes d’affaires et d’investisseurs, ont eu droit, lors de cet événement, à des exposés riches en détails et en chiffres sur les différents secteurs productifs et sur les projets structurants en cours dans la région. Ce forum a été ponctué par une session B2B, qui a été une occasion pour les investisseurs internationaux souhaitant investir dans la région de se familiariser avec les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée. Cette rencontre incitative à l’investissement a été aussi marquée par des panels sectoriels où plusieurs intervenants ont présenté des exposés exhaustifs et des films institutionnels sur les potentialités économiques et infrastructurelles de la région. Ces panels portent notamment sur le commerce et l’industrie, le tourisme, l’énergie et mines, l’équipement et infrastructures, l’aquaculture, la logistique, l’agriculture, la pêche et les énergies renouvelables. En marge de ce forum, les investisseurs étrangers ont effectué des visites de terrain à plusieurs sites à vocation économique dans la région, à savoir les unités industrielles de fabrication et de valorisation des petits pélagiques et quelques unités hôtelières, en plus des sites touristiques de l’arrière pays de la perle du Sud.