Proposition de loi-cadre du Groupe socialiste - Opposition ittihadie : Une vision stratégique pour la jeunesse marocaine

26/07/2024

Dans une démarche empreinte de vision stratégique et de responsabilité, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants a récemment présenté une proposition de loi-cadre pour la jeunesse, une initiative cruciale pour le développement et la consolidation du tissu social et démocratique de notre nation.



Ce projet ambitieux, porté par les députés ittihadis, vise à créer un cadre législatif et institutionnel solide pour promouvoir l'engagement et la protection de la jeunesse marocaine. Il incarne également une volonté inébranlable de forger un avenir où la jeunesse marocaine pourra non seulement s’épanouir mais aussi jouer un rôle primordial dans l’édification d’une société juste et équitable.



Il est indéniable que les jeunes occupent une place centrale dans les réformes entreprises par le Maroc. Reconnue comme la principale force motrice du changement, la jeunesse marocaine exige non seulement ces réformes mais aspire également à les incarner et à les diriger. Ce projet de loi-cadre se veut ainsi le catalyseur de cet élan, en capitalisant sur l’énergie, la créativité et les potentialités illimitées des jeunes.



La construction et la consolidation d’un projet sociétal robuste sont parsemées de défis colossaux. Toutefois, la Constitution marocaine met en exergue la nécessité de prendre en compte le poids démographique significatif et les potentialités socioculturelles de la jeunesse. Son engagement dans la préparation, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques à tous les niveaux de gouvernance est non seulement souhaitable mais crucial pour le succès des réformes.



La proposition de loi-cadre pour la jeunesse soumise par le Groupe socialiste – Opposition ittihadie s'aligne sur divers accords internationaux, notamment ceux ratifiés par le Maroc, ainsi que sur les référentiels des Nations unies. Elle prend également en considération les expériences internationales en matière d'habilitation des jeunes, mettant en lumière leur rôle essentiel dans le développement durable et la réussite des processus de réforme et de transition démocratique.



Fidèle aux valeurs de l’USFP, cette proposition de loi-cadre pour la jeunesse ambitionne d'établir un cadre législatif, institutionnel et politique unifié pour toutes les politiques de jeunesse, tout en assurant la convergence et la transversalité des politiques sectorielles. Elle vise à encadrer les droits, libertés et responsabilités des jeunes, en garantissant les mécanismes de promotion desdits droits. De plus, elle définit les orientations de la politique nationale de la jeunesse et organise les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre.



En vue de renforcer l'efficacité, la proposition aspire à assurer la cohérence des interventions des divers acteurs en faveur des jeunes et définir les responsabilités des intervenants dans l'habilitation et la protection de la jeunesse. Elle prévoit également l'organisation des mécanismes institutionnels pour la gestion et l'évaluation de la politique nationale de la jeunesse, tout en encadrant les institutions et associations de jeunesse, leurs rôles, droits et obligations. Enfin, elle s'attache à définir les infrastructures éducatives, culturelles, sportives et récréatives destinées aux jeunes, afin de créer un environnement propice à leur épanouissement.



Il faut dire que cette proposition de loi-cadre marque un tournant décisif pour le Maroc. En créant un environnement où les jeunes peuvent pleinement s'épanouir et participer activement à la vie publique, elle répond aux attentes de la jeunesse et respecte les normes internationales. Elle favorise une participation démocratique et un développement équilibré, permettant aux jeunes de jouer un rôle déterminant dans l’édification d’une société prospère et juste.



A travers cette proposition de loi-cadre, le Groupe socialiste dessine une feuille de route ambitieuse et détaillée pour l'avenir. Elle appelle à une mobilisation collective pour libérer et développer le potentiel des jeunes, les considérant non seulement comme des bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi comme des acteurs clés du développement national. Elle invite, par ailleurs, à une mobilisation collective pour transformer les aspirations de la jeunesse en réalités concrètes, assurant ainsi au Maroc un avenir radieux et prospère, où chaque jeune peut contribuer de manière significative au progrès et à la justice sociale.



Mehdi Ouassat