Promotion d’espaces de travail avantageux pour la nouvelle génération d’entrepreneurs

Regus et Réseau Entreprendre Maroc s'associent pour dynamiser l’entrepreneuriat au Maroc

19/09/2019 Alain Bouithy

Regus, le leader mondial du coworking, et Réseau Entreprendre Maroc se donnent la main pour dynamiser l’entrepreneuriat au Maroc.

Le spécialiste des espaces de travail flexibles et l’association qui œuvre depuis plus d’une décennie à l’accompagnement des entrepreneurs par des chefs d’entreprises expérimentés, ont conclu récemment un accord de partenariat dans ce sens.

L’accord signé par Mouna Mazhar, directrice commerciale de Regus au Maroc et Mehdi Laraki, président de Réseau Entreprendre Maroc, vise à « encourager l’entrepreneuriat à travers notamment un programme de mentorat pour les jeunes porteurs de projets et la mise à disposition à tarifs privilégiés des espaces de travail flexibles », ont souligné les deux parties dans un communiqué conjoint.

Selon les termes dudit accord, Regus et Réseau Entreprendre Maroc organiseront également des événements favorisant les rencontres professionnelles en s’appuyant sur leurs réseaux respectifs.

Saluant l’accord de partenariat conclu entre le leader mondial des espaces de travail flexibles et Réseau Entreprendre Maroc, Mouna Mazhar a indiqué que cette alliance va permettre aux deux parties de créer ensemble « un cercle vertueux en œuvrant à la réussite d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui pourra elle aussi transmettre son savoir ».

Cet accord «permettra à nos jeunes lauréats de pouvoir développer leurs activités dans un environnement professionnel et un cadre avantageux », a souligné, pour sa part, Mehdi Laraki.

« Beaucoup parmi les entrepreneurs que nous accompagnons se lancent dans des marchés à l’international, la possibilité d’avoir accès à un espace de travail partout dans le monde est un avantage très important », a relevé le président de l’association spécialisée dans l’accompagnement entrepreneurial..

A ce propos, et pour la directrice commerciale de Regus, il ne fait donc aucun doute que « le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure proposé aussi par nos équipes sur place ». L’occasion pour elle de rappeler que Regus, notamment à travers ses espaces de coworking et ses services, offre un cadre idéal aux entrepreneurs.

En fin de compte, « porter un projet, croire en son idée et la développer sont souvent un challenge personnel qui nécessite l’appui de conseils avisés d’experts et un environnement de travail optimal », ont insisté les deux parties dans leur communiqué.

Si Réseau Entreprendre Maroc agit dans une démarche de transmission en offrant aux jeunes entrepreneurs un accompagnement humain, financier et gratuit réalisé par des chefs d’entreprise expérimentés, Regus s’inscrit, de son côté, dans ce prolongement en mettant à disposition un environnement de travail inspirant aux côtés d’autres entreprises.

Filiale opérationnelle du groupe IWG, qui rassemble plusieurs grands opérateurs d'espaces de travail, la société Regus est présente au Maroc depuis 1997. La société multinationale dont le siège est situé au Luxembourg a créé un maillage puissant de 16 centres d’affaires à Rabat, Casablanca et Tanger et compte à son actif plus de 2000 clients.

Accompagner les femmes et les hommes qui, par l'ambition qu'ils portent, leur potentiel entrepreneurial, leur métier et le marché auquel ils s'adressent, sont susceptibles de faire de leur entreprise, une PME apte à se développer. Telle est la vocation première de Réseau Entreprendre Maroc qui, de par son intervention, contribue à la réussite de nouvelles entreprises montantes, créatrices de richesses et d’emplois.

L’association de chefs d’entreprise créée en 2005 « leur permet un apprentissage du métier de chef d'entreprise dans un milieu de chefs d'entreprise », souligne-t-on.