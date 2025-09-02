Projet de la LGV Kénitra-Marrakech : L'ONCF entame de grands travaux d'infrastructure à Casablanca

02/09/2025

L'Office national des chemins de fer (ONCF) entame, dans le cadre du projet de la Ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, de grands travaux au niveau de la région de Casablanca afin de mettre à disposition une infrastructure adaptée aux besoins actuels et futurs, en particulier entre Mohammedia et Nouaceur.



Ces travaux visent à ajouter des voies supplémentaires pour atteindre six (deux voies pour les trains à grandes vitesse, deux voies pour les trains de proximité et deux voies pour les autres trains), indique l'Office dans un communiqué, faisant savoir que cette augmentation du nombre de voies entraînera l'élargissement d'au moins 40 ouvrages situés dans la Wilaya de Casablanca.



Selon la même source, ces travaux d'infrastructures comprennent la mise en place d'un système de signalisation de dernière génération, la construction de nouvelles gares grande vitesse et de proximité, la construction de 600 Km de voies électrifiées et la construction de 9 centres de maintenance et technicentres pour le matériel.



Ces travaux vont s'étaler de septembre 2025 à fin 2027 et se dérouleront en plusieurs phases qui imposeront chacune l'adoption de plans de transports spécifiques prévoyant des intervalles de travaux de nuit et même de jour. Ils impacteront les temps de parcours de certains trains et impliqueront la fermeture provisoire de certaines gares pour rénovation comme ce sera le cas pour la gare de Mers Sultan.

La première phase débutera le 15 septembre et consistera en un aménagement global des horaires des trains voyageurs, tout en préservant l'offre habituelle des trains.



Pour minimiser l'impact de ces grands travaux, réalisés sur un réseau en exploitation, une planification rigoureuse a été adoptée. Ces grands travaux mobiliseront des moyens humains expérimentés dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire ainsi que des moyens matériels exceptionnels.



L'ONCF affirme que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la continuité du service dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Pour cela, un dispositif spécial sera déployé à partir du lundi 8 septembre, à travers une assistance renforcée aux voyageurs au niveau des principales gares et un plan de communication dédié aux ajustements relatifs à l'offre et à l'avancement des différents chantiers, et ce, via l'ensemble des canaux officiels de communication de l'Office, notamment le site marchand "www.oncf-voyages.ma", le centre de relations clients "2255" (coût de la communication locale), l'application "ONCF VOYAGES", la chaîne officielle WhatsApp ONCF (https://bit.ly/461PfEu) et le Chatbot M'ONCF au 06 67 65 22 55.



Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech, dont les travaux de réalisation ont été lancés le 24 avril 2025 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, franchit une étape clé. Les chantiers progressent désormais à un rythme soutenu, atteignant leur vitesse de croisière et traduisant la dynamique de modernisation engagée par le Royaume.



Pensée comme un véritable vecteur de transformation, la LGV Kénitra-Marrakech prolongera la première ligne Tanger-Kénitra sur 430 kilomètres supplémentaires, unifiant ainsi les grands axes Nord-Sud du Royaume. Cette infrastructure emblématique permettra de relier Tanger à Marrakech en seulement 2h40, offrant une mobilité rapide, fluide et durable.



Au-delà de l'exploit technique, ce projet d'envergure connectera des hubs stratégiques tels que les aéroports et les stades, tout en renforçant la desserte des agglomérations.