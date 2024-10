Projections de croissance de l’économie nationale: Le ballet des pronostics des différentes institutions financières se poursuit de plus belle

02/10/2024

Les prévisions de croissance de l’économie marocaine se succèdent mais ne se ressemblent pas. Comme chaque année, semaine après semaine, mois après mois, les institutions financières nationales et internationales se relaient pour livrer leurs pronostics de l’année en cours et à venir. Les unes prédisent un ralentissement de l’économie nationale pendant que d’autres s’attendent à une légère amélioration. Tour d’horizon des anticipations.



S’il est encore très tôt pour se fier à l’une de ces prévisions, une chose est cependant certaine : ces anticipations restent largement dépendantes de l’évolution de l’inflation et de la sécheresse dont on sait qu’elles peuvent à tout moment changer le cours des pronostics. En revanche, toutes semblent s’accorder sur le fait que l’année 2025 sera meilleure que 2024.



BERD. La dernière anticipation en date a été relevée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). L'institution basée à Londres annonce que la croissance de l'économie marocaine devrait s'établir à 2,9% en 2024, grâce notamment au redressement des exportations et de la demande intérieure dans les secteurs manufacturier et touristique.

Tel est le principal enseignement du dernier rapport sur les perspectives économiques régionales de cette institution, relevant la baisse continue de l'inflation qui a atteint 1,3% en juillet 2024, suite au recul des prix des denrées alimentaires et de l'énergie.



BAM. Cette prévision est légèrement inférieure par rapport l'anticipation de Bank Al Maghrib (BAM) qui table sur un ralentissement de la croissance économique à 2,8% cette année, après une accélération à 3,4% en 2023, avant de rebondir à 4,4% en 2025.



«Cette prévision recouvre une contraction de 6,9% de la valeur ajoutée agricole en 2024, puis une progression de 8,6% en 2025, sous l’hypothèse d’une production céréalière moyenne de 55 millions de quintaux », a expliqué la Banque centrale à l'issue de la troisième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2024.



D’après l’institution publique, la croissance non agricole devrait continuer à s’améliorer, passant de 3,6% en 2023 à 3,9% en 2024 et en 2025. Une performance liée principalement aux industries manufacturières et extractives ainsi qu’aux activités en relation avec le tourisme.



Alors qu’elle évolue à des niveaux modérés depuis le début de l’année, reflétant essentiellement la baisse des prix des produits alimentaires à prix volatils et le ralentissement de sa composante sous-jacente, l’inflation globale devrait décélérer de 6,1% en 2023 à 1,3% cette année avant de s’accélérer à 2,5% en 2025.



Comme l’a expliqué le Conseil de BAM, cette projection tient compte « notamment des changements annoncés concernant les subventions des prix des produits de base, et sous l’hypothèse d’une variation limitée à moyen terme des prix des produits alimentaires à prix volatils».



HCP. Le Produit intérieur brut devrait afficher une croissance de 3% en 2024 au lieu de 3,4% en 2023, avait indiqué deux mois plus tôt le Haut-commissariat au plan (HCP).

Tirant profit d’une consolidation des activités non agricoles et d’une reprise du secteur agricole sur la base d’un scénario moyen inférieur pour la production céréalière durant la campagne agricole 2024/2025, l’économie nationale devrait poursuivre son amélioration en 2025.



Dans sa note sur le Budget économique 2025 publiée en juillet dernier, l’institution précise que « ces perspectives prennent en compte les tendances internationales, notamment la quasi-stabilisation des prix des matières premières et l'accroissement de la demande mondiale adressée au Maroc, prévue à 3% en 2025 après 1,5% estimé en 2024 ». Et d’ajouter que ces prévisions considèrent également la reconduction de la politique budgétaire en vigueur durant l’année 2024.



FMI. Dans la même période, le Fonds monétaire international (FMI) annonçait pour sa part que la croissance devrait s’établir à 3,1% cette année et 3,3% en 2025.

D’après les projections de l’institution financière internationale, l’inflation devrait osciller autour de 2,2% en 2024 et 2,5% l'année d'après, tandis que le taux de chômage atteindrait 12% au terme de l’année 2024 avant de baisser légèrement à 11,5% en 2025.



BM. Bien que faisant preuve de résilience, l'économie marocaine verrait sa croissance ralentir à 2,9% en 2024, en raison d'un secteur agricole faible, mais le PIB non agricole devrait rester stable, selon le dernier rapport économique de la Banque mondiale pour le pays publié au cours du même mois de juillet.



En dépit des vents économiques mondiaux contraires, une poussée inflationniste et le tremblement de terre d'Al Haouz, l’institution de Bretton Woods a noté une progression de l'économie marocaine de 3,4% au titre de l’année 2023.

Selon les explications de la Banque mondiale, «les principaux moteurs de cette accélération ont été la reprise du secteur touristique, les niches manufacturières orientées vers l’exportation, notamment dans les secteurs automobile et aéronautique, ainsi que le redémarrage de la consommation privée».

Cependant, la croissance économique du pays devrait ralentir à 2,9% en raison d’une mauvaise campagne agricole, quand bien même le PIB non agricole devrait rester stable, a-t-elle prévenu.



BAD. Sous l’effet d’une hausse des investissements, « la croissance du PIB devrait modérément augmenter pour atteindre 3,5% en 2024 et se renforcer pour atteindre 3,8% en 2025 », selon les projections de la Banque africaine de développement (BAD).

Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en 2024, publié en mai de cette année, la banque africaine annonce que «l’inflation devrait diminuer légèrement pour atteindre 4,1% en 2024 et 3,8% en 2025, en raison de la baisse des cours mondiaux des denrées alimentaires». Tout comme le déficit budgétaire pourrait diminuer progressivement pour atteindre 4,4% du PIB en 2024 et 4,2 % en 2025, grâce à la reprise économique et à la baisse des subventions sur les prix du butane».



MEF. L’autre institution nationale et non des moindres à avoir rendu publiques ses prévisions, le ministère de l’Economie et des Finances qui s’attend à un taux de croissance de l’économie marocaine à 3,3% au terme de l’année 2024.



Selon les projections de ce département, dirigé par Mme Nadia Fettah, la croissance économique nationale devrait s'améliorer à 4,6% en 2025. S’exprimant lors d'une réunion conjointe des Commissions des finances des deux Chambres du Parlement en juillet dernier, la ministre s‘est voulue prudente expliquant que «ces prévisions sont susceptibles d'être révisées en cas de détérioration des perspectives de croissance mondiale, notamment en Europe, en raison des répercussions des tensions géopolitiques, ou en cas d'une nouvelle année de sécheresse avec une récolte agricole inférieure à la moyenne », ainsi que l’a rapporté la MAP.

Selon elle, l'inflation devrait revenir à des niveaux conformes à l'objectif de stabilité des prix, avec une moyenne de 1% au premier semestre de 2024, contre 7,9% durant la même période en 2023, en raison du repli significatif des prix des produits alimentaires.



OCDE. Portée par la vigueur de l’investissement et des exportations, la croissance du PIB devrait atteindre 3,5% au terme de l’année 2024, prévoit pour sa part l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Dans une note publiée en septembre dernier, l’organisation intergouvernementale d'études économiques fait un constat: la hausse des prix des produits alimentaires a diminué et l’inflation devrait redescendre à 2,3% en 2024.

Selon l’institution, «le Maroc peut accélérer encore les gains de productivité grâce à des réformes structurelles s’appuyant sur les initiatives déjà prises par les pouvoirs publics».



CMC. Dans son rapport annuel «Emploi : Le grand défi de la décennie» (N°59), le Centre marocain de conjoncture (CMC) annonce, de son côté des perspectives économiques prometteuses pour 2024.



«L'éclaircie se confirme et s'installe», fait remarquer l’Observatoire privé dans ce document, publié en juillet dernier dans le cadre de la série «Maroc Perspectives». Pour le Centre, les indices précurseurs de conjoncture disponibles et les appréciations déclarées des opérateurs laissent présager une croissance en volume du PIB de l'ordre de 3,8%.

Mieux, pour l’année prochaine, le scénario exploratoire établi par le CMC prévoit une forte croissance pour l’économie marocaine de l’ordre de 5,4%, apprend-on.



Mais pour le Centre, ces anticipations appellent deux questions. La première: ayant été élaborées dans un environnement entouré d’incertitudes, ces anticipations de croissance seraient-elles chahutées par des facteurs imprévisibles en dehors de la sphère économique?

La seconde: ces prévisions augurent-elles d’une véritable reprise qui se prépare ou constituent-elles un simple nivelage de croissance pour retrouver les capacités productives d’avant crises?



Alain Bouithy