Projection en avant-première du long métrage "Les Testaments" de Sanaa Akroud

06/02/2025

L’avant-première du long métrage "Les Testaments", réalisé et scénarisé par la cinéaste marocaine Sanaa Akroud, a été projetée, mardi, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.



L'avant-première de ce film, soutenu par le ministère de la Justice, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et plusieurs institutions partenaires, s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.



S’inscrivant dans le cadre des initiatives visant à enrichir le débat public autour de la réforme du Code de la famille, "Les Testaments" ambitionne de contribuer à la réflexion collective sur la préservation de la cohésion de la famille marocaine dans toute sa diversité. Le long métrage aborde plusieurs questions sociales liées aux droits des femmes au sein de l’institution familiale, notamment la garde des enfants, la tutelle et le mariage des mineures, proposant une mise en scène dramatique visant à enrichir le débat autour de ces thématiques.



Le film retrace le parcours poignant de Daouia, une femme confrontée à un combat judiciaire éprouvant contre son ex-mari pour conserver la garde de sa fille. En parallèle, elle mène une lutte acharnée pour défendre les aspirations des femmes de sa coopérative à travers une intrigue mettant en lumière les réalités juridiques et sociales entourant ces problématiques. Le récit, empreint d’une profonde humanité, est structuré autour de dix "testaments" symboliques dédiés à toutes les femmes qui assument le rôle de gardiennes.



Dans une déclaration à la MAP, Sanaa Akroud a affirmé que "ce film constitue une contribution artistique dans le sillage du vaste chantier de réforme initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la promotion de la situation des femmes, notamment à travers la réforme du Code de la famille", notant que "le film a tenté d'aborder les questions fondamentales qui concernent la femme au sein de l'institution du mariage et du foyer conjugal".



Ce projet s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation et de réflexion sur les droits des femmes, afin de redéfinir leur rôle au sein de la famille, tant sur le plan conceptuel que juridique, a-t-elle précisé.



Sanaa Akroud marque, à travers ce long-métrage, son retour sur la scène artistique en endossant la triple casquette de scénariste-réalisatrice-actrice, témoignant ainsi de sa "grande passion pour le septième art et de sa volonté permanente de proposer des œuvres marquantes et singulières".



Produit par la Maison du scénario, ce film met en scène un casting talentueux composé de Sanaa Akroud, Nasser Akabab, Younes Chakkour, Youssef El Arabi, Abderrahim Tmimi, Khadija Adli, Doaa Ben Khaled, Safaa Khattami, Ilaf El Khouchine, Ghali Ben Brique et Walid Chaibi.