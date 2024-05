Projection en avant-première du long métrage "Déserts" de Faouzi Bensaïdi

05/05/2024

Le long métrage "Déserts" du réalisateur Faouzi Bensaïdi, sera projeté en avant-première, le 10 mai au cinéma Megarama à Casablanca.



Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes (Festival de Cannes 2023) et doublement primé à la Mostra de Valence (meilleurs acteurs/meilleur réalisateur), le sixième long-métrage du réalisateur, scénariste et acteur, Faouzi Bensaïdi, arrive le 15 mai en salles nationales, souligne un communiqué des producteurs du film.

Encensé par la critique, "Déserts" se veut un "western moderne et crépusculaire" qui mêle road-movie et thriller, dans une structure narrative construite en deux parties, fait savoir la même source.



Ce film de 128 min relate l'histoire de Mehdi et Hamid, deux amis de longue date qui travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Ils sont envoyés dans les villages lointains du grand Sud marocain pour soutirer de l'argent à des familles surendettées...



Tourné en 2021 dans la région de Marrakech, le film met à l’affiche le duo Fehd Benchemsi/Abdelhadi Taleb, et réunit un casting d'importants acteurs, notamment, Rabii Benjhaile, Hajar Graigaa, Mohamed Choubi, Nezha Rahil, Abdelghani Sannak, Nordine Saaden, Mohamed Hmimsa, Brahim Khai, Zhor Slimani et Abdellah Chicha.



"Les différents chapitres du film font s’entrechoquer les valeurs, les traditions et l’humanité de l’ancien avec la brutalité du nouveau. La frontière est poreuse, incertaine. Un mystère plane, les personnages et les histoires s’enchevêtrent. Je vois le film comme une ronde, car le récit est fait de ruptures, de déplacements et de routes sillonnées à toute vitesse", relève Faouzi Bensaïdi, cité par le communiqué.



"Avec Déserts, j’ai voulu qu’une histoire et sa mise en scène se dérobent progressivement au profit d’une autre et qu’une large place soit laissée à l’imagination du spectateur. Le burlesque pourra se teinter de film noir, le social de suspense, et le réel, accueillant l’abstraction, pourra ouvrir sur le cosmique", poursuit-il.



Metteur en scène de théâtre et acteur, Faouzi Bensaïdi réalise en 1997 son premier court métrage multiprimé, "La Falaise". Puis, il coécrit "Loin" avec André Téchiné. En 2000, il réalise deux courts métrages : "Le Mur", présenté à la Quinzaine des Cinéastes et "Trajets", primé à la Mostra de Venise.



Son premier long métrage, "Mille mois" a reçu les Prix "Le premier regard" et "De la jeunesse à Un Certain Regard". Aussi, plusieurs de ses films ont été primés, dont, "WWW – What a Wonderful World" à la Mostra de Venise, "Mort à vendre" qui a remporté le Prix Art et Essai à la Berlinale, "Volubilis" (Venice Days), "Jours d’été" et "Déserts".