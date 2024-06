Projection en avant-première à Laâyoune du long métrage "Sahari Slem Wesaa"

12/06/2024

Le long métrage "Sahari Slem Wesaa" de Moulay Taieb Bouhanana, dont la sortie officielle dans les salles est prévue le 19 juin, a été projeté, lundi soir, en avant-première au Palais des congrès de Laâyoune, en présence d'acteurs et de personnalités de divers horizons.



Ce film de 119 minutes, dont la trame se déroule entre les années 70 et 90 du siècle dernier, relate l'histoire de Hammad, Salka et Ammar, trois frères originaires des provinces du Sud du Royaume, qui ont décidé, après la Marche verte, de rompre les liens pour que chacun mène seul sa propre vie.



Les trois frères pensaient que leur séparation ne durerait que quelques jours ou quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au cœur d’un conflit de longue durée. Cependant, la nostalgie les poussera à affronter toutes les difficultés dans l’espoir de se réunir à nouveau.



Après quelques années de séparation, les chemins des trois frères vont bientôt se croiser à nouveau, après que leur mère soit tombée malade, car Hammad a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver ses deux frères au péril de sa vie et réunir à nouveau la famille.



En marge de la projection, le producteur et réalisateur Moulay Taieb Bouhanana a indiqué que le processus de production de ce long métrage, qui a été projeté en présence de toutes les actrices et acteurs du film, est le fruit d'un travail de longue haleine, afin de peaufiner les différents détails du film.



M. Bouhanana a également évoqué la bonne ambiance de tournage du film, à la faveur de l’esprit de coopération qui prévaut entre tous les acteurs, que ce soit aux plans artistique ou d'interprétation.

Il a aussi fait savoir que l'histoire de ce film a été vécue par plusieurs familles issues des provinces du Sud dans les années 70 du siècle dernier.



De son côté, l'acteur Mohamed Bouchait qui a interprété le rôle de "Amar", s'est dit très honoré de prendre part à ce film qui a constitué, pour lui, une expérience enrichissante aussi bien sur le plan humain que professionnel, se félicitant de la projection en avant-première du film à Laâyoune où se déroule une grande partie du tournage du film.



"Sahari Slem Wesaa", qui est le premier long métrage de Moulay Taieb Bouhanana, a réuni un casting d'importants acteurs, notamment Fatima Harrandi "Raouia", Mohamed Khouyi, Anas El Baz et Nadia Kounda, ainsi que des acteurs locaux, en l’occurrence Youssef Taki, Oulaya Touir, Mohamed Bouchait.



Ce premier long métrage du réalisateur et producteur, Moulay Taieb Bouhanana, a notamment remporté plusieurs Prix nationaux et internationaux, à savoir le Prix du meilleur film arabe à la 39ème édition du Festival du film méditerranée d'Alexandrie (Égypte 2023), le Prix du meilleur film complet (Grand Prix) à la 5ème édition du Festival international Cinemana à Musandam (Sultanat d'Oman 2024).



Il s'agit également du Prix du meilleur scénario à la 15ème édition du Festival international du film de Jaipur (Inde 2023) et du Prix du meilleur décor dans le même Festival, ainsi que du Prix du jury à la 11ème édition du Festival international du film de Dakhla (Maroc 2023).



Le producteur et réalisateur Moulay Taieb Bouhanana s'est spécialisé dans les films institutionnels avant de se consacrer au cinéma. Il a également occupé le poste de directeur de la production de la télévision régionale de Laâyoune entre 2010 et 2014.

En outre, il a écrit, produit et réalisé deux courts-métrages "Le livre de la vie" en 2010 et "Wassit" en 2015.