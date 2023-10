Projection-débat du film congolais “Examen d’Etat” , le 5 octobre

13ème saison des Jeudis cinéma droits humains

30/09/2023

Les Jeudis cinémas droits humains (JCDH) font leur retour avec la projection-débat du documentaire "Examen d'Etat" du réalisateur congolais Dieudo Hamadi, le 5 octobre au cinéma Renaissance de Rabat.



Cette projection-débat, qui aura lieu à 18H30, est organisée dans le cadre de la 13ème saison des JCDH qui propose une série de rendez-vous cinématographiques axés sur l'exploration des problématiques relatives aux droits humains à travers le cinéma, à l'initiative de l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'Homme (ARMCDH) en partenariat avec "Trigritudes" et la Fondation Hiba, soulignent les organisateurs dans un communiqué.



A l’issue de la projection, les spectateurs seront conviés à participer à un débat, offrant ainsi "une opportunité d'exploration et de réflexion approfondie sur les questions soulevées par ce film documentaire", ajoute la même source. Au cœur de cette saison inédite, le réalisateur congolais de renommée internationale, Dieudo Hamadi, nous entraîne dans "le quotidien bouleversant d'un groupe de jeunes lycéens congolais se préparant à l'Examen d'Etat, l'équivalent du baccalauréat français", lit-on dans le communiqué.



Tourné dans les rues vibrantes de Kisangani, en République démocratique du Congo, "Examen d'Etat" nous plonge dans leur réalité sans fard, depuis les bancs de l'école où ils sont chassés pour ne pas avoir pu payer la "prime des enseignants", jusqu'aux "maquis" (maisons communes) où ils se réunissent pour réviser.



Cette chronique poignante révèle "le courage et la détermination de ces jeunes face à des obstacles inimaginables", offrant une réflexion profonde sur les défis éducatifs et sociaux auxquels font face les jeunes dans le monde d'aujourd'hui.



Né à Kisangani, en RDC, le 22 février 1984, Dieudo Hamadi a remporté en 2013 plusieurs prix internationaux pour son premier long métrage documentaire, "Atalaku", qui décrit la campagne électorale de 2011 en République démocratique du Congo. En 2014, "Examen d’État" fut honoré du prix international de la SCAM et du prix Potemkine au Festival Cinéma du réel.



Cette 13ème saison s’inscrit dans le cadre du projet "Plaidoyer pour les droits de l’Homme : le cinéma pour la réforme des politiques publiques et réforme de la politique publique du cinéma au Maroc", cofinancé par l'Union européenne.



La programmation des Jeudis cinéma et droits humains est co-financée par l’Union européenne et soutenue par le Centre cinématographique marocain (CCM), le cinéma Renaissance, la Fondation Hiba, RFC Digital, MT prod, et le magazine Sortir mag.



Les Jeudis cinéma droits humains (JCDH) constituent un événement cinématographique mensuel dédié à sensibiliser le public aux diverses questions liées aux droits humains à travers l'art du cinéma. Leur but est de favoriser l'éclosion d'une culture solidement ancrée dans ces valeurs et de fidéliser un public résolu à les préserver.



Les JCDH s'articulent autour de la projection d'un film explorant divers aspects des droits humains, suivi d'un débat. L'objectif est de créer un espace engagé de discussions ouvertes et de débattre des questions liées aux droits humains au cinéma.