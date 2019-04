Projection à Washington du long métrage franco-marocain “Tazzeka”

25/04/2019

Le film franco-marocain "Tazzeka", un conte optimiste sur l’exil et la passion pour la cuisine, sera projeté à Washington dans le cadre du Festival international du film de la capitale fédérale des Etats-Unis (Filmfest DC), qui s’ouvre ce jeudi et se poursuit jusqu’au 5 mai prochain.

Pour sa 33ème édition, ce prestigieux festival prévoit une section spéciale baptisée "Foodflix" dédiée au cinéma portant sur la gastronomie et l’art de la table. Le public américain aura l’occasion de suivre, les 27 avril et le 1 er mai, le long métrage « Tazzeka », "pyramide" en amazigh, du réalisateur Jean-Philippe Gaud, sorti en 2018. Le film retrace la vie d’Elias, incarné par Mahdi Belemlih, un orphelin ayant grandi dans le village de Tazzeka (province de Taza) aux côtés de sa grand-mère qui lui a inculqué l’art culinaire et les secrets de la cuisine marocaine traditionnelle.

A la rencontre d’un grand chef étoilé parisien et d’une fille résidant en France, Salma, le destin d’Elias bascule. Il décide d’émigrer en France où il va se heurter à la dure réalité de la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Grâce à sa détermination et à la rencontre avec Ali Sulaymane, rôle joué par l’acteur sénégalais Adam Dioub, Elias va redécouvrir les joies et la saveur de l’amitié qui refont rejaillir sa confiance et raviver cette flamme de l’art de cuisiner, sa première passion.