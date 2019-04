Projection à Varsovie de “Andalousie mon amour” de Mohamed Nadif

02/04/2019

Le film marocain ''Andalousie mon amour'', du réalisateur Mohamed Nadif, a récemment été projeté à Varsovie, dans le cadre du Festival de la Francophonie. Cette projection, qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, Youns Tijani, s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités programmées par le Royaume dans le sillage de cette manifestation célébrant la diversité culturelle, l'amitié et le vivre-ensemble. Le film "Andalousie mon amour" est une comédie qui relate les aventures de deux jeunes étudiants casablancais qui rêvent de rejoindre l'Europe. Ils se rendent dans un village au Nord du Maroc afin de préparer leur traversée vers l’autre rive de la Méditerranée. Ils font la rencontre de l'instituteur du village, une personne tout aussi excentrique que nostalgique des terres de ses ancêtres mauresques, l'Andalousie.

Avec l'aide de ce dernier, Saïd et Amine tentent alors de traverser la Méditerranée en barque. Mais l'esquif fait naufrage: le premier se retrouve sur une plage andalouse, alors que le second est rejeté par les vagues sur la côte du village qu'ils viennent de quitter. Mais l’Andalousie semble étrange à Said. Bien que séparés, chacun de son côté observera de curieux phénomènes avant de réaliser qu'ils sont victimes d'une escroquerie.