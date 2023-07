Projection à Bangkok du film “Adam ” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani

24/07/2023

Le film "Adam" de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani a été projeté, samedi soir dans la capitale thaïlandaise Bangkok, dans le cadre de l'“Amari Watergate Bangkok film series 2023”.



La projection de ce film, organisée avec le soutien de l’ambassade du Maroc à Bangkok, s’est déroulée en présence de représentants des milieux académique, culturel et des médias ainsi que de cinéphiles en Thaïlande, en plus d’ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédités à Bangkok.



Le long-métrage (1h38) traite de la situation des femmes célibataires à travers l'histoire d’une rencontre inattendue dans la médina de Casablanca entre Samia, enceinte et qui arrive de la campagne pour faire adopter son enfant, et Abla, une jeune veuve, qui se bat pour vivre avec sa petite fille Warda de 8 ans.



D'une simple rencontre fortuite entre les deux femmes, la réalisatrice marocaine invite les cinéphiles à découvrir comment Samia a réussi à aider Abla à briser le mur du silence et du chagrin et à l'extirper de son passé douloureux, suite au décès de son mari.



S’exprimant à l’issue de la projection du film, l'ambassadeur du Maroc en Thaïlande, Abderrahim Rahhaly, a mis en avant les réformes audacieuses lancées par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui, depuis Son accession au Trône, a placé les femmes au cœur du processus de développement du pays.



M. Rahhaly a, dans ce sens, évoqué l’adoption du Code de la famille (Moudawana) en 2004, qui a non seulement assuré la promotion et la protection des droits des femmes contre toute forme de violence et de discrimination, mais également contribué au renforcement du statut de l’enfant et à la préservation de ses droits et intérêts.



L’ambassadeur a également rappelé qu’en 2011, le Royaume s'est doté d'une nouvelle Constitution, qui a été un tournant historique dans la consécration de l'égalité et de la parité homme-femme, tant au niveau des droits que des obligations.



Le film, qui met en vedette Loubna Azabal et Nisrin Erradi, avait représenté le Maroc dans la section "Un Certain Regard" lors de la 72è édition du Festival de Cannes et avait décroché l'étoile de Bronze de l'édition 2019 du Festival d'El Gouna en Egypte.

Bouillon de culture

Exposition



Les férus du pinceau se sont donné rendez-vous samedi à la galerie d'art d'Oujda, pour admirer une exposition d'art unique mettant en vedette élèves et enseignants de l'école "Oujda beaux-arts", l'occasion de découvrir différents talents et expressions artistiques.



Organisé par l'association Café Littéraire d'Oujda en partenariat avec la direction régionale de la Culture, cette exposition offre aux visiteurs une perception des techniques utilisées par ces peintres, et donne à voir des œuvres colorées et d’une singularité éblouissante.



Offrant un large éventail de sujets, plus de 30 toiles de différentes tailles sont accrochées à cette occasion pour laisser libre cours à l'imagination. Laquelle a été soigneusement retranscrite par les pinceaux des artistes.



"Cette exposition se veut une occasion pour présenter des œuvres signées d'élèves et enseignants de l’école "Oujda beaux-arts", et frôlant différents courants artistiques", a indiqué à la MAP, le professeur des beaux-arts, Yahia Dkhissi, ajoutant que la pédagogie de son école repose sur le développement artistique des enfants, et ce à travers une alphabétisation plastique à même de concevoir pour ses élèves un parcours d'apprentissage qui leur convient.



Pour sa part, le collégien Taha Rachid a fait savoir dans une déclaration similaire qu'il a participé à cette exposition avec cinq œuvres dans lesquelles il a traduit ses idées et expressions, exprimant sa fierté et sa gratitude d’être encadré et accompagné par ses professeurs d'arts plastiques.



Dans la foulée, un colloque sous le thème "l'image en arts plastiques" a été organisé en marge de cette activité culturelle, dans le but d'allier la théorie à la pratique.