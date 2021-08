Progression du trafic commercial au port de Safi au terme de 2020

31/08/2021

Le trafic commercial au port de Safi a enregistré une progression de 2,3% au terme de l’année 2020 pour atteindre un volume de 6,5 millions de tonnes, indique le rapport 2020 de l’Observatoire de la compétitivité des ports marocains (OCPM). Cette hausse concerne les exportations du phosphate (+135%), des engrais (+16,8%), avec des volumes respectifs de 523.528 tonnes et 867.626 tonnes, et des céréales (+113,3%) avec un volume de 504.895 tonnes en 2020 contre 190.330 en 2019, précise le rapport qui vient d’être publié par l’Agence nationale des ports (ANP). Le port de Safi a enregistré une évolution de 24,1% des exportations de gypse avec un volume de 851.739 tonnes en 2020 contre 686.485 tonnes en 2019 alors que les importations du charbon ont connu un recul de 82% avec un volume de 90.377 tonnes en 2020 contre 502.618 tonnes en 2019, rapporte la MAP citant la même source. Le nombre des navires ayant desservi le port de Safi a de son côté enregistré une baisse de 2,4% par rapport à l’année 2019 pour s’établir à 450 escales, explique le rapport. Les importations du soufre au port de Safi ont atteint au titre de l’année 2020, un volume global de 1.454.000 tonnes, marquant ainsi une baisse de 2,3% par rapport à 2019, relève la même source, ajoutant que le nombre de navires soufriers ayant desservi le port a atteint environ 55 escales en 2020. Le rapport de l’OCPM est l’aboutissement d’un travail de construction inclusive associant l’ensemble des acteurs de l’écosystème portuaire pour la mise en place d’une nouvelle approche permettant d’appréhender l’efficacité et l’efficience des ports sur la base d’un référentiel commun et partagé. Cette première édition du rapport annuel de l’Observatoire dresse une analyse des différents indicateurs du tableau de bord de la performance portuaire au titre de l’année 2020. Il s’agit de l’analyse du trafic et des échanges maritimes, l’étude de la connectivité des ports, la mesure de la performance du transit des navires, l’évaluation de l’efficience de l’outil portuaire et enfin l’évaluation de la préservation de l’environnement. Mis en place par l’ANP, l’OCPM se positionne comme facilitateur et un catalyseur de la compétitivité des ports marocains et une source d’amélioration durable de la performance des ports marocains. La mission de l’Observatoire est la collecte, la mise en forme, l’analyse, l’interprétation et la diffusion des données et des informations relatives aux ports et à leur environnement pour aider à la prise de décision en matière de compétitivité des ports marocains.