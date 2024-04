Progression de 5,6% du résultat net de Salafin en 2023

Société de financement

01/04/2024

Le résultat net de la société marocaine de crédit à la consommation, Salafin, s'est établi à 90,6 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2023, en progression de 5,6% par rapport à 2022.



Cette progression est expliquée par la maitrise des coûts et à la baisse du risque, indique la société dans un communiqué financier sur ses résultats annuels de 2023. A fin décembre 2023, le produit net bancaire a atteint 396 MDH, soit un niveau stable en glissement annuel, affichant ainsi une bonne résilience au regard de la baisse des encours fin de période qui présentent un solde de 3,05 milliards de dirhams (MMDH), en recul de 7,7%.



Dans le détail, la marge d'intérêt et des résultats LOA (Location longue durée) affichent des baisses respectives de 3% à 183 MDH et de 3,9% à 68 MDH. La marge sur commissions a augmenté de 3,7% à 136 MDH.



Pour sa part, la production nette de Salafin pour l'année 2023 a atteint 985 MDH, en retrait de 24,7% par rapport à l'exercice précédent, tirée par la baisse du segment des prêts personnels de 23,2% à 533 MDH et celle du segment des prêts automobiles de 26,4% à 452 MDH.



Les dotations nettes aux provisions (pour créances en souffrances) enregistrent une amélioration de 5,9% par rapport à 2022 à 95 MDH. En termes de dividendes, le Directoire propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de distribuer un dividende total par action de 28,5 dirhams. Post distribution, le ratio de solvabilité 2023 s'établit à 16,4%, soit un niveau supérieur au minimum réglementaire de 12% et la rentabilité des capitaux propres en 2023 atteint 16,9%.

Par ailleurs, Salafin rappelle que l'année 2023 a été caractérisée par la mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route commerciale qui introduit de nombreux changements profonds, parmi lesquels une réorganisation de la force de vente, la réorientation de sa stratégie d'animation, l'instauration de nouvelles méthodes de travail et le pilotage de la tarification.