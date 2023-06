Programme de quatre capsules vidéo pour orienter, sensibiliser et informer les pèlerins

14/06/2023

L'Office national des aéroports (ONDA) a mis en place, dans le cadre de l'opération Hajj 2023, un programme de quatre capsules vidéo pour orienter, informer et sensibiliser les pèlerins.



Dans un communiqué, l'Office a souligné que ces capsules portent sur la préparation du voyage à domicile, l'arrivée à l'aéroport, les précautions à prendre, les formalités à remplir, ainsi que sur l'accompagnement et l'assistance dans les aéroports et les services fournis.



Ces capsules de sensibilisation élaborées sous le thème "Servir les pèlerins, un honneur pour nous" sont publiées sur les réseaux sociaux via les pages officielles de l'Office national des aéroports.



Ces capsules peuvent être consultées sur YouTube via les liens suivants :



La préparation du voyage à domicile : https://www.youtube.com/watch?v=gFL4S17BnA0

Les formalités à l'aéroport : https://www.youtube.com/watch?v=zoFnAnn23aU

Le parcours des pèlerins au terminal 3 de l'aéroport Mohammed V : https://www.youtube.com/watch?v=TuWFrwEalVw

Les formalités après le retour des Lieux Sains : https://www.youtube.com/watch?v=6Ao3uMoRUiw