Programme IHYAE: 40 MDH pour soutenir le développement agricole durable à Fès-Meknès en 2025

17/10/2024

Une enveloppe budgétaire de près de 40 millions de dirhams sera allouée, en 2025, au soutien des initiatives relatives au développement agricole et rural au niveau de la région de Fès-Meknès dans le cadre du programme "IHYAE".



Ces investissements permettront notamment de rénover les infrastructures de commercialisation et de moderniser les équipements agricoles, selon des données publiées à l'issue de la réunion du Comité de coordination régional du programme "IHYAE", tenue récemment à Meknès.



Une partie de ce montant sera alouée également au renforcement des capacités des acteurs locaux et à l'accompagnement des coopératives agricoles et des exploitations agricoles familiales dans l’adaptation de leurs pratiques aux changements climatiques, d’introduire de la résilience dans les systèmes de production et d’améliorer la commercialisation de leurs produits, rapporte la MAP.



Citée dans un communiqué, Mme Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l'Agence française de développement (AFD) à Rabat, a souligné que la collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, s’inscrit dans l'engagement de l'Agence à accompagner une agriculture plus résiliente, innovante et inclusive.



Les premières avancées constatées dans la région de Fès-Meknès témoignent de l’importance de cette dynamique pour répondre aux enjeux socio-économiques des territoires ruraux, a-t-elle dit.



Quant à Mme Lise Paté, cheffe de la section développement territorial et social à la Délégation de l’Union européenne, elle a indiqué que l’"Union européenne est pleinement engagée dans le cadre du programme "IHYAE" pour soutenir le développement agricole et rural durable dans la région de Fès-Meknès".



"Cette coopération est essentielle pour bâtir une agriculture plus résistante aux chocs et inclusive, qui renforce les capacités des jeunes entrepreneurs et des coopératives locales", a-t-elle estimé.



Cette réunion a été, par ailleurs, l'occasion de dresser le bilan 2024 de ce partenariat "solide" et "concerté" entre tous les acteurs de l’écosystème, lequel a permis à de nombreuses coopératives de bénéficier de mesures significatives en matière de renforcement des capacités, d’accompagnement et d’équipement.



Selon la même source, pas moins de 362 jeunes porteurs de projet de services agricoles et para-agricoles sont actuellement en cours d’accompagnement outre un soutien spécifique à l’agriculture agroécologique/biologique et à la rénovation des établissements de formation professionnelle agricole à travers l’équipement et l’aménagement.



Le directeur régional de l’agriculture, Kamal Hidane, a fait savoir que le comité régional de coordination constitue un véritable levier pour catalyser l'engagement collectif en faveur du programme "IHYAE", ajoutant qu’en rassemblant tous les acteurs concernés, nous forgeons une synergie indispensable pour transformer les idées innovantes en projets concrets, contribuant ainsi à l'essor économique de nos territoires ruraux".



Cette troisième réunion du Comité de coordination régional marque une étape clé dans la mise en œuvre des priorités du programme pour 2025, visant à évaluer les progrès accomplis depuis le lancement du programme et d’affiner les stratégies pour assurer la réussite des objectifs fixés à terme.

Ce cadre de concertation permettra également de renforcer la synergie entre les différents acteurs régionaux engagés dans la mise en œuvre du programme IHYAE.



Le programme IHYAE, orienté vers la revitalisation des territoires ruraux par l'emploi et l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et para-agricole s'inscrit dans une approche territoriale en harmonie avec les principes fondamentaux de la stratégie Génération Green 2020-2030.



Il a pour objectif de catalyser le développement durable des territoires ruraux au Maroc en créant des opportunités d'emploi local, en impulsant des initiatives économiques dynamiques et en encourageant l'entrepreneuriat.

Ancré dans la vision holistique de Génération Green, le programme vise à moderniser durablement l'agriculture marocaine, en mettant l'accent sur le développement du capital humain.



Grâce à son approche territoriale, cette initiative se positionne, aux côtés d'autres programmes, comme un moteur essentiel pour une transformation rurale inclusive, durable et résiliente.



Le Comité de coordination Régional du programme IHYAE de Fès-Meknès, mis en œuvre par ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (UE) au Maroc, a rassemblé les acteurs institutionnels et régionaux autour des enjeux majeurs du développement agricole et rural.



Il s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du programme pour revitaliser les territoires ruraux à travers l’emploi et l’entrepreneuriat agricole et para-agricole.