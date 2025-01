Programme “Conférences scientifiques” dédié aux détenus des affaires d'extrémisme et de terrorisme

08/01/2025

Le programme "Conférences scientifiques", dédié aux détenus des affaires d'extrémisme et de terrorisme, a été lancé, lundi à Salé, dans le but d'immuniser et de prémunir l'espace carcéral.



Initié par le Centre Moussalaha, ce programme vise à amener ces détenus à rompre avec l'idéologie extrémiste, à imprégner des valeurs de tolérance et à rejeter le fanatisme et l'extrémisme, indique un communiqué du Centre.



Ce programme est encadré par des experts et des enseignants spécialisés de la Rabita Mohammadia des oulémas à travers des conférences interactives qui s'étalent sur cinq jours pour chaque session, notant que la première session en a en registré la participation de 50 détenus de la prison locale de Salé, souligne le communiqué, faisant état de la mise en œuvre du programme (11 sessions) dans d'autres établissements pénitentiaires durant l'année en cours.