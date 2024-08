Programmation éclectique au 17ème Festival européen du film fantastique de Strasbourg

22/08/2024

La 17ème édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg (FEFFS-2024), un événement majeur et l'un des plus complets du genre sur le continent, se tiendra du 20 au 29 septembre, annoncent les organisateurs.



Le Festival propose une programmation éclectique mêlant cinéma indépendant, cinéma de studios, cinéma d'auteur et cinéma de niche, à laquelle s’ajoutent des manifestations parallèles très diverses, soulignent-ils dans un communiqué.



Cet événement met en avant les nouvelles productions internationales du cinéma fantastique, tout en faisant la part belle aux thrillers, films et comédies noirs, ainsi qu’aux jeux vidéo et au cinéma en réalité virtuelle.



Il propose également de nombreuses rétrospectives de films, témoignant de son attachement profond au patrimoine cinématographique, selon la même source.



Ainsi, en compétition internationale de films fantastiques, le Festival présentera, entre autres, les films "Cuckoo", du réalisateur allemand Tilman Singer, "Handling The Undead" de la réalisatrice norvégienne Thea Hvistendahl, “I Saw The TV Glow” de la réalisatrice américaine Jane Schoenbrun et la comédie romantique “Timestalker” de la Britannique Alice Lowe.



Dans la compétition internationale “Crossovers”, dédiée aux films de genre dans leur acceptation plus large, le Festival a programmé la projection de “Body Odyssey” de la réalisatrice italienne Grazia Tricarico, et “Kidnapping” du réalisateur haïtien Bruno Mourral, outre la présentation en première française du film “Sew Torn”, un thriller du réalisateur helvético-américain Freddy Macdonald.



Le programme comprend également une compétition internationale de films d’animation, qui sera marquée par la projection du film “Flow”, du jeune réalisateur letton Gints Zilbalodis, “Memoir of a Snail”, de l’Australien Adam Elliot et “Pig That Survived” du réalisateur sud-coréen Bum-wook Hur.



Cette édition aura comme invité d’honneur le scénariste et producteur américain John Mc Tiernan, à la filmographie époustouflante en matière de cinéma d’action hollywoodien des années 1990.



John Mc Tiernan sera présent à Strasbourg et recevra un prix d’honneur pour sa carrière lors de la cérémonie d’ouverture le 20 septembre, et une rétrospective sélective de ses films sera proposée pendant toute la durée du festival, précise-t-on.



De nombreux événements parallèles sont également prévus à cette occasion, notamment des master class avec de grands réalisateurs et professionnels de l’industrie cinématographique, des interventions artistiques dans des musées, des conférences, ateliers et expositions et des projections en plein air.