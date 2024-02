Professeur Mohamed Knidiri : Le Festival demeure un événement fusionnel qui va attirer chaque année des milliers de visiteurs

L’AGA à pied d’œuvre pour assurer le succès du 53 ème FNAP

17/02/2024

Lors de l’assemblée générale de l’Association le Grand Atlas (AGA), tenue récemment à Marrakech, les rapports obligatoires et documents rédigés et préparés avec rigueur du Festival national des arts populaires (FNAP) ont été présentés par le président de l’AGA, organisatrice du Festival, le professeur Mohamed Knidiri .



Le rapport moral a dressé le bilan des activités culturelle et artistique des années écoulées, ainsi que des différentes actions et projets entrepris par l’Association.

Quant au rapport financier, il a fait état de la situation financière de l’évènement dans sa globalité, sans omettre les différentes mesures à prendre concernant les projets futurs, à savoir la 53ème édition du FNAP en 2024.



A cette occasion, Mohamed Knidiri a indiqué que « la 53ème édition du FNAP aura une très forte portée historique et symbolique qui va nous guider dans ce nouveau monde culturel et artistique qui se dessine et que nous inventons ensemble, grâce aux multiples métissages des musiques et danses traditionnelles et contemporaines du monde qui apporteront une réponse à l’un des plus beaux défis de notre siècle. Et ce dans le cadre d’un dialogue constructif entre les diverses identités et dans le respect de chacune d’elles ».



Et d’ajouter que « le solstice d’été verra se rejoindre la polyphonie des cultures dans cette infinie richesse des musiques du monde et la contribution ingénieuse de notre Comité d’organisation dans la réalisation des scènes de notre patrimoine séculaire qui ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l’avenir et que nous devons faire revivre ».



Pour le professeur Mohamed Knidiri, « le FNAP contribue au développement culturel et économique en favorisant le tourisme et en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes et les moins jeunes. Cet événement, en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO, promeut la préservation des sites du patrimoine culturel commun de l’humanité. Sur le plan touristique, il génère des revenus importants au pays et à la ville ocre ».



Le FNAP reviendra donc avec l’une de ses plus somptueuses éditions. Comme chaque année, un pays sera l’invité d’honneur. Il s’agira de nouvelles expérimentations, de nouvelles fusions avec des métissages d’ici et d’ailleurs sublimés par les danses et musiques traditionnelles et contemporaines des quatre continents.



Le président de l’AGA a affirmé que l’ouverture officielle de la 53ème édition du FNAP sera digne d’une des plus grandes fêtes du Royaume au Palais Badii si les travaux de restauration sont achevés à temps. Le cas échéant, ce sera au Théâtre Royal, à la Place Jemaa El Fna, la Place du 16 Novembre et enfin à l’esplanade Moulay El Hassan.



Depuis plus d’un demi-siècle, le FNAP a nourri l’esprit de la ville ocre et de l’ensemble du Royaume. Il demeure foncièrement un événement fusionnel qui va attirer chaque année des milliers de visiteurs promettant une ambiance effervescente. Cette manifestation représente, à elle seule, une véritable entité au sein d’un ensemble de parties prenantes indispensables pour la réussite de tout projet culturel.



Le FNAP est à l’origine d’un grand essor économique et touristique profitant aussi bien à la ville qu’à ses régions et engendre des retombées très positives pour la population qui se traduisent clairement dans les principales composantes de sa culture d’attraction et d’animation contemporaine, a conclu M.Knidiri.



Zohra J.W