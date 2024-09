Produits pétroliers: Le PLF 2025 propose la mise en place d'un dispositif de marquage

18/09/2024

L'année 2025 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs réformes douanières majeures, dont la mise en place d'un dispositif de marquage des produits pétroliers, selon le rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année prochaine.



Ce dispositif, qui sera mis en place en collaboration avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, vise à répondre aux enjeux fiscaux liés aux hydrocarbures et à prévenir les fraudes dans ce secteur, indique ce rapport publié sur le site web du ministère de l'Economie et des Finances.



Le PLF 2025 prévoit également le lancement de la taxe carbone en vue d'adapter la fiscalité et la réglementation douanière aux enjeux climatiques, en introduisant une fiscalité verte, rapporte la MAP.



En outre, l'année prochaine pourrait être marquée par la poursuite de la mise en place du cadre réglementaire du métier d'affineur des métaux précieux afin de garantir la traçabilité des opérations de la chaîne de valeur des ouvrages en métaux précieux.



Cet objectif se réalisera dans le cadre de l'adaptation du cadre réglementaire relatif aux pierres précieuses et la mise à niveau des métiers de reconnaissance des métaux précieux.

Le rapport fait également état de la mise en œuvre, en 2025, de la réforme du code de recouvrement des créances publiques (CRCP), en concertation avec la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



Cette réforme portera sur certains articles relatifs aux frais de recouvrement, afin d'améliorer l'efficacité du recouvrement des créances publiques.



Ce rapport se compose de trois parties principales, dont la première porte sur l'évolution récente de l'économie nationale dans le contexte international et les perspectives d'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques nationaux. La deuxième partie est consacrée à l'état de l'exécution budgétaire en termes de recettes, de dépenses et d'indicateurs d'endettement au titre de 2023 et à fin juin 2024, ainsi que les projections révisées des finances publiques pour l'année en cours.



La troisième partie, quant à elle, met en relief les orientations budgétaires et les perspectives macroéconomiques sur la période 2025-2027.