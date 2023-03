Produits et matériaux de construction. Une part importante des 21 MMDh d’importations à substituer par la production nationale

24/03/2023

Le Maroc dispose d’un potentiel annuel de 3 milliards de dollars d’exportations, selon l’Office des changes

Le Maroc est en mesure de transformer une part importante de ses 21 milliards de dirhams (MMDH) d’importations de produits et matériaux de construction en production locale, souligne une étude publiée par l’Office des changes.Le potentiel de substitution des importations de matériaux de construction par la production nationale est si important que l’industrie nationale peut même se fixer des objectifs encore plus ambitieux et aller conquérir des marchés à l’export, affirme cette étude intitulée « La filière des matériaux de construction : Performances et capacités de développement ».Pour cela, elle doit transformer ses process industriels en les rendant moins énergivores et plus sobres en carbone, indique l’étude qui apporte un éclairage sur le fonctionnement de la filière des matériaux de construction et sur ses interactions avec son environnement interne et externe.Pour l’étude, qui propose aussi des éléments de réponse aux enjeux stratégiques de cette industrie, il est aussi question d’offrir des produits à forte valeur technologique.Afin de réussir sa transformation structurelle, sa modernisation et son développement à l’international, l’étude suggère par ailleurs un déploiement efficace des «différents outils d’incitations publiques à caractère financier, bancaire et fiscal».Avec l’accroissement des capacités productives sur le territoire national, l’industrie des matériaux de construction pourra « répondre aux besoins du marché intérieur et développer les exportations du Royaume », peut-on lire.Tout ceci pour dire que la conquête du marché mondial des matériaux de construction, évalué à plus de 600 milliards de dollars par an, ne serait pas un mystère.Une chose est certaine : «Un objectif réaliste à l’horizon 2026 serait d'atteindre une part de marché de 0,5%, ce qui permettra à l'économie nationale de multiplier par 6 ses exportations de matériaux de construction pour atteindre un flux annuel de l’ordre de 3 milliards de dollars», assure l’étude.Créatrice d’emplois et de valeur ajoutée, la filière des matériaux de construction est une activité stratégique pour l’économie nationale. «Elle conditionne directement le développement de deux secteurs primordiaux pour l’essor économique et social du pays, en l’occurrence l’habitat et le BTP», comme le souligne l’étude rappelant que ces deux secteurs ont, à leur tour, des effets d’entraînement très importants sur les autres secteurs de l’économie nationale.Selon les données disponibles, au niveau des échanges extérieurs du Maroc, les produits de la filière des matériaux de construction s’accaparent une part moyenne de 4,2% du total des produits importés au cours de la dernière décennie; quant aux exportations, elles ne représentent qu’une part moyenne de 1,1% au cours de la même période.D’après l’Office des changes, au cours de la dernière décennie, les exportations de la filière des matériaux de construction se sont situées à 3,6 Mds DH en 2021 contre 1,2 Md DH en 2010, réalisant un TCAM de 10,5%.Sur la période 2010-2021, ces ventes ont représenté une moyenne de 1,1% des exportations totales. Selon l’étude, à l’inverse des importations, l’évolution des ventes de la filière des matériaux de construction s’est caractérisée par une hausse continue depuis 2016 affichant une augmentation de 2,9% en 2020 (année de Covid-19) puis un accroissement de 17,8% en 2021.Toujours au titre de la période 2010-2021, les importations de matériaux de construction ont atteint un volume de 21,1 Mds DH en 2021 contre 12,8 Mds DH en 2010, soit un taux d’accroissement annuel moyen (TCAM) de 4,6%.Les données recueillies montrent que ces achats ont représenté une moyenne de 4,2% des importations totales du Maroc au cours de la même période.A noter qu’après une baisse de 13% enregistrée en 2020, en raison de la crise liée à la pandémie de Covid-19, ces importations ont retrouvé un niveau normal dès l’année 2021 suite à une hausse de plus de 17%.A titre de rappel, les volumes exportés de matériaux de construction par certains pays concurrents ou partenaires du Maroc sont déjà à des chiffres beaucoup plus importants : 6,5 milliards de dollars en 2021 pour le Portugal, 11,6 milliards pour la Turquie, 16,1 milliards pour la France, 17,7 milliards pour l’Espagne et 24,1 milliards pour l’Italie, souligne-t-elle.Quant à l’Egypte, les flux de ses exportations en matériaux de construction dépassent les 2 milliards de dollars en 2021, soit 3,6 fois le niveau du Maroc (580 millions de dollars).Dans le but de développer ladite filière et d’assurer une relance post-Covid-19 optimale, l’étude recommande que la commande publique soit fléchée prioritairement en faveur du « Made in Morocco ».Dans le même but, et afin de garantir la pérennité des entreprises et des emplois de cette filière, elle suggère également « la protection de la production locale de matériaux de construction face aux importations massives de produits concurrents ».