Produits de la mer : Unimer améliore son CA à 273 MDH au T1-2024

25/05/2024

La société spécialisée dans la transformation des produits de la mer, Unimer, a amélioré de 1,6% son chiffre d’affaires (CA) à 273 millions de dirhams (MDH) au titre du premier trimestre de l'année (T1-2024), contre 269 MDH sur la même période de l'année précédente.



Cette augmentation est principalement attribuable à l’essor de l’activité des semi-conserves, qui a connu une bonne dynamique commerciale en ce début d’année pour l’ensemble des filiales du Groupe, soutenue par un bon démarrage de la campagne de pêche des anchois, indique Unimer dans un communiqué sur ses indicateurs du 1er trimestre.



L’activité des conserves, quant à elle, continue à subir une sous-activité conséquente, résultant directement de l’irrégularité et de la faiblesse des débarquements de sardines sur l’ensemble des ports, et ce, depuis plusieurs mois.



Au 31 mars 2024, l'endettement net consolidé affiche une baisse de 8% par rapport au solde constaté au 31 décembre 2023 et s’établit ainsi à 868 MDH. Cette réduction de l’endettement reflète une politique de gestion financière rigoureuse axée sur la rationalisation des charges et la maîtrise des coûts.



S'agissant des investissements engagés durant le 1er trimestre 2024, ils s’élèvent à 10,4 MDH, contre 7,8 MDH à la même période de l’année précédente. Ces investissements consolidés sont principalement dédiés à l’amélioration des capacités de production ainsi qu’à la modernisation constante des installations industrielles du Groupe.