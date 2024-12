Produits alimentaires et industriels : journée d'étude à Rabat sur la protection des consommateurs

13/12/2024

Le contrôle des produits alimentaires et industriels, et le cadre réglementaire pour la protection des consommateurs ont été au centre d'une journée d'étude tenue, jeudi à Rabat, à l'initiative de la Fédération Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC).



Lors de cette journée, organisée en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, les discussions se sont articulées autour des enjeux cruciaux liés à la régulation des produits et à la sécurité des consommateurs, dans le contexte d'un cadre législatif renforcé visant à garantir la conformité des produits et à protéger la santé publique.



A cette occasion, le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abdelouahed Rahal, a souligné, dans une allocution lue en son nom par le directeur de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité, Rachid Sarrakh, que le Maroc met un accent particulier sur la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire pour garantir la sécurité des produits, citant des lois comme la loi n° 24-09 sur la sécurité des produits et services, qui impose de fournir des produits sûrs et conformes aux normes, rapporte la MAP.



En outre, il a mis en avant l'importance du travail collaboratif entre les institutions publiques pour renforcer la protection des consommateurs, en mettant en œuvre des politiques visant à améliorer la sécurité sanitaire et promouvoir une consommation responsable et éclairée.



De son côté, le président de la FMDC, Bouazza Kherrati, a salué les efforts du ministère pour accroître le nombre d'associations de protection du consommateur, renforçant ainsi la sensibilisation et la défense des droits des citoyens.



Il a aussi relevé l'importance de cette journée pour mettre en lumière les avancées significatives du Maroc dans le domaine de la protection des consommateurs et des efforts continus afin de garantir leur sécurité. Pour sa part, le Président de la Confédération Marocaine de l'Agriculture et de Développement Rural (COMADER), Rachid Benali, a insisté sur la nécessité de la protection du consommateur, revenant sur l'engagement de la COMADER à garantir la qualité des produits agricoles, un effort qui s'étend parfois jusqu'à la phase de distribution pour assurer leur conformité aux attentes et aux normes en vigueur.



Le directeur du contrôle des produits alimentaires à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Abdelghani Azzi, a soulevé, quant à lui, le rôle essentiel de la Fédération dans la sensibilisation des consommateurs, notant l'importance de les informer afin qu'ils fassent des choix éclairés en matière de produits alimentaires, en garantissant leur conformité aux normes de sécurité et de qualité pour protéger leur santé.



S'agissant du secrétaire général du Forum Mauritanien des Consommateurs, Ahmed Ould Nahi, il a fait savoir que la participation à cette journée reflète la volonté du Forum de s'informer sur l'expertise marocaine en matière de protection des consommateurs.



Au cours de cette journée, la COMADER et la FMDC ont signé un accord de partenariat pour renforcer leur collaboration en matière d'amélioration de la qualité des produits, garantir la sécurité des consommateurs et promouvoir des pratiques de contrôle plus rigoureuses.



Les discussions et panels de cette rencontre, enrichis par la participation de représentants des ministères de l'Intérieur et de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que d'universitaires, ont porté également sur le contrôle sanitaire des produits alimentaires et industriels, en mettant en avant les défis liés à la régulation, à la protection des droits des consommateurs et à l'application des normes en vigueur.