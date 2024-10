Produits alimentaires: IFC, Fipar-Holding et CDG Invest Growth intègrent le tour de table de Retail Holding

Renforcer l'accès à des produits alimentaires abordables et de haute qualité au niveau national

06/10/2024

La société financière internationale (IFC), Fipar-Holding et CDG Invest Growth ont annoncé, vendredi, un investissement dans Retail Holding, un acteur majeur de la distribution de biens de consommation basé au Maroc, dans l'objectif de renforcer l'accès à des produits alimentaires abordables et de haute qualité au niveau national et en Côte d’Ivoire.



Selon un communiqué conjoint, IFC, Fipar-Holding (un fonds d’investissement géré par CDG Invest) et CDG Invest Growth (à travers son fonds sous gestion Capmezzanine III) détiendront conjointement 21,5% du capital social de Retail Holding, aux côtés de ses actionnaires, Best Financière et Sanam Group.



Ce partenariat permettra à Retail Holding de développer ses activités au Maroc et en Côte d’Ivoire, notamment dans des régions faiblement desservies, de soutenir la création d’emploi et de contribuer au renforcement des chaînes d’approvisionnement alimentaires locales, ajoute la même source.



IFC fournira en outre des services-conseils en matière de pratiques environnementales et sociales, et accompagnera Retail Holding dans ses efforts visant à améliorer les perspectives de carrières pour les femmes, notamment au niveau du recrutement et de la rétention des talents, rapporte la MAP.



Avec à son actif une longue expérience dans le secteur de la grande distribution, Retail Holding est l’actionnaire majoritaire de Label’Vie, l’un des leaders de la distribution alimentaire au Maroc. En Côte d’Ivoire, le groupe détient la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), l’un des principaux distributeurs alimentaires du pays.



En outre, le Groupe Retail Holding a récemment étendu ses activités en France. L'investissement d'IFC comprend à la fois une participation au capital de Retail Holding, ainsi qu'un financement à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA (soit 15 millions de dollars) dans le capital de CDCI, afin de soutenir son plan d’expansion en Côte d’Ivoire.



Grâce à leur grande expérience dans l'accompagnement de groupes marocains dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement, Fipar-Holding et CDG Invest Growth aideront Retail Holding à réussir sa stratégie de croissance ambitieuse et à faire avancer ses plans d'expansion internationale.



"Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude envers les fonds Growthgate et Euromena pour leur collaboration précieuse et leur engagement à nos côtés pendant plus de sept ans. Leur soutien a été déterminant dans notre parcours", a déclaré le directeur général de Retail Holding, Riad Laissaoui, cité par le communiqué.



Et d'ajouter : "Nous accueillons avec enthousiasme l’arrivée de Fipar-Holding, CDG Invest Growth et IFC, qui sont des acteurs institutionnels majeurs. Leur expertise solide et leur engagement à long terme seront des atouts essentiels pour nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre développement. Ensemble, nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs et à réaliser notre ambition de devenir un leader incontournable de la distribution, tant au Maroc qu'à l'international".



M. Laissaoui a, de même, indiqué que cette transition dans leur tour de table s'inscrit dans leur vision stratégique visant à renforcer leur position sur le marché et à explorer de nouvelles opportunités de croissance.



"Grâce à l'appui de nos nouveaux partenaires, nous sommes impatients de diversifier notre offre et d'innover dans nos services pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. En unissant nos forces, nous nous engageons à créer un impact positif sur la communauté tout en contribuant à la modernisation du secteur de la distribution", a-t-il précisé.



De son côté, le directeur général de Fipar-Holding, Khalid Ziane, a déclaré : "Nous sommes ravis d'investir dans une société qui a un impact considérable sur le développement économique et social en élargissant l'accès pour les populations à des produits essentiels de qualité à des prix compétitifs, et en favorisant un écosystème commercial moderne et dynamique fortement créateur d’emplois".



"Nous nous réjouissons de travailler avec l’ensemble des actionnaires pour soutenir la croissance du Groupe Retail Holding tant au Maroc qu’au niveau international, via le renforcement du maillage territorial ainsi que le développement de nouveaux segments, dont celui du e-commerce", a-t-il relevé. Pour sa part, le directeur général de CDG Invest Growth, Hassan Laaziri, a dit : "Notre partenariat avec le groupe Retail Holding est le témoignage de notre engagement à soutenir une stratégie pionnière".



En effet, "notre objectif est de contribuer à l'exécution d'une vision ambitieuse du groupe, consistant en une offre de magasins modernes, accessibles, et adaptés à chaque citoyen marocain, tout en proposant le bon produit, au bon prix, au bon endroit et au bon moment. Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer l'expérience de consommation et de contribuer à un avenir plus inclusif", a-t-il souligné.



Le représentant régional d’IFC pour le Maghreb, David Tinel, a quant à lui exprimé sa conviction que le secteur privé peut jouer un rôle clé dans l'industrie de la distribution alimentaire pour permettre aux détaillants modernes de combler le fossé entre l'offre et la demande et, ainsi, contribuer à la sécurité alimentaire dans la région. M. Tinel a, par ailleurs, soulevé que ce partenariat s'inscrit dans la continuité de la stratégie d’IFC visant à soutenir l'expansion des entreprises marocaines et leur développement en Afrique.