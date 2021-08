Production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives

Lancement de la 1ère édition

15/08/2021

L'Académie du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Culture – ont lancé, jeudi à Rabat, la première édition du Prix de la production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives.



Ce prix ouvert au public, dont la première édition sera consacrée aux productions intellectuelles et créatives liées au patrimoine culturel marocain, consiste à récompenser les meilleures contributions produites par les participants, qui doivent les inclure dans les encyclopédies numériques participatives, telles que Wikipédia, Enciclopedia Libre, World History Encyclopedia ou Marefa, pendant la période allant du 15 août au 31 octobre 2021.



Pour cette édition, la valeur totale des prix qui seront remis aux 22 lauréats, est de 270.000 dirhams. En outre, l'Académie du Royaume du Maroc remettra aux lauréats des certificats d'appréciation. Les participants concourront dans plusieurs catégories, à savoir les textes écrits et vidéos en cinq langues (arabe, amazigh, français, anglais et espagnol), ainsi que les images et les enregistrements audio, en envoyant les liens de leurs contributions, ainsi que les données de participation au site-web : alacademia.org.ma/concours.



Ce prix vise à offrir des opportunités à tous les acteurs du patrimoine culturel marocain, ainsi qu'à ceux qui s'intéressent à la richesse et à la diversité de ses genres et de ses affluents, a souligné à cette occasion le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri. A cet égard, les jeunes sont particulièrement ciblés par ce prix, en raison de leur "intense activité sur les sites et les réseaux sociaux", a-t-il soutenu.



Cet intérêt vient en réponse aux défis et aux développements de la révolution numérique, a relevé M. Lahjomri, notant que la première édition de ce prix sera consacrée aux publications sur le patrimoine culturel marocain, tant matériel qu'immatériel, dans les encyclopédies digitales participatives, afin d’œuvrer pour sa valorisation et son rayonnement.



De son côté, le directeur de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP), Abdelouahed Benncer, a indiqué, dans une déclaration à la chaîne d’information de la MAP (M24), que ce prix sera lancé chaque année dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Culture et l'Académie du Royaume du Maroc. Dans ce sillage, il a appelé les internautes à accéder aux encyclopédies numériques et à participer largement avec leurs diverses créations liées au patrimoine culturel, y compris les archives, les découvertes archéologiques, les traditions orales et les arts de spectacle, entre autres.



Le lancement du Prix de la production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée le 16 juin 2021, entre l'Académie du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - Département de la Culture -.



Cette convention vise à soutenir et à mettre en lumière les nouvelles pratiques culturelles et numériques, encourager la démocratisation de la culture et valoriser la richesse culturelle et symbolique nationale en plusieurs langues.