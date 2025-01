Proche-Orient: Oslo va accueillir une réunion internationale sur la solution à deux Etats

La Norvège va accueillir mercredi la troisième réunion d'une alliance internationale visant à encourager la solution à deux Etats, israélien et palestinien, au Proche-Orient, a annoncé lundi le ministère norvégien des Affaires étrangères.



Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa, le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, et l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, le Norvégien Tor Wennesland, sont attendus à Oslo.



Il s'agira de la troisième réunion de l'"Alliance internationale pour la mise en oeuvre de la solution à deux Etats", dont la création avait été annoncée en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.



"Si nous devons continuer à oeuvrer pour mettre fin à la guerre (à Gaza, ndlr), nous devons également travailler pour une solution durable au conflit qui garantisse l'autodétermination, la sécurité et la justice à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens," a souligné le chef de la diplomatie norvégienne, Espen Barth Eide, dans un communiqué.



"Il existe un large soutien à la solution à deux Etats, mais la communauté internationale doit faire encore plus pour en faire une réalité", a-t-il ajouté.

Si des représentants de plus de 80 pays et organisations devraient assister à l'organisation, aucune participation officielle israélienne n'a été annoncée.



La Norvège a, conjointement avec l'Espagne et l'Irlande --rejointes ensuite par la Slovénie--, reconnu l'Etat de Palestine en mai dernier, s'attirant les foudres des autorités israéliennes.

Déclenchée par les attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, la guerre à Gaza a ravivé les discussions sur une solution à deux Etats.



Des analystes jugent cet objectif plus éloigné que jamais, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fermement soutenu par le président élu Donald Trump, étant fermement opposé à l'établissement d'un Etat palestinien.



Les deux premières réunions de cette alliance internationale avaient eu lieu fin octobre à Ryad, puis fin novembre à Bruxelles.