Prochain Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique en juin 2020 à Marrakech

L’événement se tient pour la première fois en Afrique du Nord

07/11/2019

La prochaine édition du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique se tiendra en juin 2020 à Marrakech, a annoncé lundi à Washington le Corporate Council on Africa (CCA).

Après un processus de sélection stratégique, le conseil d’administration du CCA a choisi le Royaume comme hôte du Sommet 2020, indiquent les organisateurs de cet évènement dans un communiqué soulignant qu’après avoir rejoint l'Union africaine et signé l'Accord de libre-échange continental, "le Maroc consacre son engagement à promouvoir le développement économique en Afrique, en servant de destination idéale pour le Sommet 2020 qui sera organisé pour la première fois en Afrique du Nord".

"S'appuyant sur l'élan du Sommet de cette année à Maputo, au Mozambique, axé sur la promotion d'un partenariat résilient et durable entre les États-Unis et l'Afrique, le CCA sera de retour sur le continent pour la treizième édition de sa conférence phare", ajoute la même source.

"Nous sommes ravis de revenir sur le continent pour le Sommet 2020 et sommes impatients de nous associer au gouvernement du Royaume du Maroc. Le Sommet de 2019 à Maputo, au Mozambique, a été un succès retentissant et la qualité de l'engagement des dirigeants américains et africains aux niveaux du gouvernement et du monde des affaires, a été remarquable", a relevé la PDG du CCA, Florizelle Liser, citée dans le communiqué.

"Les participants continuent de mettre en avant les partenariats forgés, les opportunités d'investissement identifiées et les transactions conclues, et nous avons l'intention de développer ces résultats lors du Sommet 2020 au Maroc", a-t-elle dit.

De son côté, rapporte la MAP, l’ambassadeur du Royaume à Washington, Lalla Joumala Alaoui, a exhorté les entreprises des Etats-Unis et d'Afrique à tirer profit des opportunités uniques qui seront présentées lors du Sommet de 2020.

"En tant que porte d'entrée de l'Afrique, le Maroc s'est engagé à favoriser l'investissement sur le continent et est heureux de s'associer au CCA pour accueillir le Sommet des affaires Etats Unis-Afrique 2020 à Marrakech", a-t-elle affirmé.

A partir de cette année, le CCA organisera ce Sommet tous les ans dans le but de fournir à ses membres, aux investisseurs et aux principaux acteurs du monde des affaires américain et africain la possibilité de rester au diapason des derniers développements en matière de commerce et d’investissement en Afrique.

Depuis son lancement en 1997, le US-Africa Business Summit figure parmi les conférences phares portant sur les entreprises et les investissements entre les Etats-Unis et l’Afrique. Avec plus de 1.300 participants, l’édition 2019 a vu la présence de chefs d’Etat, de vice-présidents et de Premiers ministres issus de 9 pays africains, de ministres de plus de 25 pays, ainsi que de hauts responsables du gouvernement américain et de nombreux chefs d'entreprise de divers secteurs.

Le Sommet des affaires USA-Afrique sert de plateforme aux représentants du secteur privé et des gouvernements pour s’engager dans des secteurs clés, notamment l’agroalimentaire, l’énergie, la santé, les infrastructures, la facilitation du commerce, les TIC et la finance.

Selon les initiateurs de ce rendez-vous, les participants ont l'occasion aussi de renforcer leur réseau avec des représentants clés du secteur privé et du gouvernement, explorer de nouvelles opportunités commerciales, rencontrer des partenaires commerciaux potentiels et conclure de nouvelles affaires.