Prix Sanofi de recherche en diabète : 4 travaux de recherche primés à Rabat

18/11/2024

Quatre travaux de recherche sur le diabète ont été récompensés, samedi à Rabat, dans le cadre de la 6ème édition du Prix Sanofi de recherche en diabète (Sanofi Diabetes Research Awards).



Cet événement scientifique, tenu en présence d’une pléiade de chercheurs, d'universitaires et des professionnels nationaux et internationaux du secteur médical, a pour objectif de contribuer au développement de la recherche biomédicale, particulièrement dans le diabète.



Ainsi, dans la catégorie "Diabète de l’adulte et de l’enfant", le premier prix est revenu au Département d’endocrinologie, maladies métaboliques et nutrition de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé à Casablanca, tandis que le deuxième a été décerné au Service d’endocrinologie-diabétologie de l’Hôpital militaire Moulay Ismail à Meknès.



Concernant la catégorie "Digitalisation de la prise en charge du diabète", le premier prix a été attribué au Service d’endocrinologie-diabétologie et nutrition du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda, alors que le deuxième prix a été remis à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir.



S’exprimant à cette occasion, la représentante du ministère de la Santé et de la protection social, Fatima-Zahra Mouzouni, a mis en exergue les différentes réformes institutionnelles, politiques et sociales majeures entreprises dans le domaine de la santé au Maroc, sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les initiatives et programmes mis en œuvre pour promouvoir le secteur de la santé.



Elle a, par ailleurs, précisé que le Ministère prend en charge plus de 1,5 million de diabétiques au niveau des établissements de soins de santé primaires, ajoutant que les patients bénéficient d’une prise en charge conforme à un parcours de soins bien coordonné.



Mme Mouzouni a également souligné que son département s’est engagé pour développer des environnements favorables à la santé selon une approche multisectorielle en vue de réduire les facteurs de risque du diabète et des maladies non transmissibles.



Pour sa part, la Présidente directrice générale de Sanofi Maroc, Najla Cherif Hamdi, a fait savoir que 52 travaux de recherche ont été soumis aux membres du jury de cette nouvelle édition, tandis que 190 travaux de recherche ont été présentés depuis la première édition des Sanofi Diabetes Research Awards, lancés en 2018.



Ce Prix vise à encourager l’innovation, reconnaître les efforts et soutenir les initiatives qui transforment le quotidien des patients et de leurs familles, a souligné Mme Cherif Hamdi, relevant que "cet événement reflète notre engagement collectif dans la lutte contre une maladie qui impacte profondément des millions de vies dans le monde".



"En nous tournant vers l’avenir, nous voulons contribuer à maîtriser le diabète grâce à nos solutions thérapeutiques, nos programmes d’éducation, nos services, nos applications et nos appareils connectés", a-t-elle affirmé, faisant part de sa fierté de contribuer avec l’ensemble des partenaires institutionnels et scientifiques au développement de la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc.



De son côté, le président du Centre d’innovation en e-santé, Anass Doukkali, a relevé que les travaux de recherche qui ont été présentés lors de cette édition des Sanofi Diabetes Research Awards sont d’une grande pertinence, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la prise en charge des diabétiques marocains.



Il a, dans ce sens, appelé à encourager ce genre d’initiatives qui sont essentielles pour stimuler l’innovation médicale en vue de développer des solutions adaptées aux spécificités locales, tout en répondant aux défis globaux liés à la gestion du diabète.



Le vice-président en charge du pôle santé à l’Université euro-méditerranéenne de Fès et membre du jury, Chakib Nejjari, a, quant à lui, indiqué que le choix des lauréats de ce Prix s’est effectué sur la base d’une grille extrêmement précise qui porte sur l'originalité et la pertinence du travail, l'intérêt pour le patient, la méthodologie, la pertinence des résultats, les aspects éthiques et la recherche bibliographique, ajoutant que les travaux de recherche soumis cette année ont traité divers aspects du diabète, notamment les aspects psychologique et social de la maladie.



Le programme scientifique de la cérémonie, animé par un parterre de spécialistes et d’universitaires, s’est articulé autour de deux panels : "Diabète en milieu scolaire : comment relever le défi de la sensibilisation" et "Diabète de type 2 : évolutions thérapeutiques et technologiques pour une prise en charge optimale du patient".



La cérémonie a été également marquée par la remise de trophées symboliques aux membres du jury.



Cette manifestation scientifique a été précédée d’une conférence de presse consacrée aux volets organisationnels et scientifiques de cet événement. Il a également été question de mettre l’accent sur le diabète de l’enfant en milieu scolaire, ainsi que sur l’initiative "Kids and diabetes in schools" qui vise notamment à améliorer la connaissance du diabète en milieu scolaire parmi les élèves et le personnel pédagogique et administratif.



S’inscrivant dans le cadre de la Journée mondiale du diabète (14 novembre), cet événement est le fruit d'une collaboration entre Sanofi Maroc et la Société marocaine d’endocrinologie-diabétologie-nutrition (SMEDIAN), sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Pour cette 6è édition, les "Sanofi Diabetes Research Awards" ont accueilli deux nouveaux partenaires, à savoir la Société marocaine d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique (SMEDIAP) et le Centre d’innovation en e-santé de l’Université Mohammed V (CIeS).



Quelque 52 travaux de recherche ont été soumis cette année au jury. Les Centres hospitaliers universitaires (CHU), Hôpitaux militaires et Universités d’Agadir, Benguerir, Casablanca, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat et de Tanger ont transmis des travaux de grande qualité.



Les thématiques ont notamment porté sur le "Diabète en milieu scolaire", "Diabète et ramadan", "Impacts sur les fonctions respiratoires et cardiovasculaires", "Santé mentale du patient diabétique", "Digitalisation de l’éducation thérapeutique et du contrôle glycémique, et grossesse".



Le groupe pharmaceutique Sanofi, entreprise mondiale innovante dans le domaine de la santé, soutient les programmes pour lutter contre le diabète qui contribuent à répondre aux besoins non satisfaits en matière d’accès et d’éducation à travers le monde, afin d’aider les personnes atteintes de diabète à améliorer leur prise en charge et à mieux comprendre leur propre maladie.