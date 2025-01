Prison locale Tanger 2: La situation sanitaire ne suscite pas d'inquiétude

L'administration de la prison locale Tanger 2 a assuré que la situation sanitaire au sein de l'établissement pénitentiaire demeure "normale" et ne suscite pas d'inquiétude.



Réagissant à ce qui a été diffusé par certains sites électroniques concernant "la propagation de la rougeole parmi les détenus de la prison locale de Tanger 2", la Délégation générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a indiqué que dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie chez quatre détenus, dont deux nouveaux arrivants, l'administration de la prison de Tanger 2 a entrepris dans l'immédiat une série de mesures préventives.



Les cas suspects ont été mis en quarantaine et soumis aux analyses nécessaires, a précisé la DGAPR dans un communiqué, ajoutant que le protocole thérapeutique approprié a été suivi pour les cas testés positifs parmi les détenus et les fonctionnaires, en coopération avec les autorités sanitaires locales.



Une opération de vaccination volontaire contre la rougeole a été également menée au profit des détenus et du personnel de l'établissement pénitentiaire, sous la supervision d'un staff médical relevant du ministère de la Santé.



L'Office des changes publie une circulaire relative aux mesures d'assouplissement et de simplification du régime de voyages pour études à l'étranger



L'Office des changes a publié, jeudi, la circulaire n° 1/2025 relative aux mesures d'assouplissement et de simplification du régime de voyages pour études à l'étranger.



Cette circulaire, consultable sur le site de l'Office des changes, a pour objet d'assouplir et de simplifier les dispositions de la réglementation des changes relatives aux voyages pour études à l'étranger et ce, dans le cadre de la consolidation du régime de convertibilité y afférent.



Élaborée selon une approche participative et inclusive, ladite circulaire prévoit un ensemble de mesures de facilitation et d'assouplissement afin d'accompagner au mieux les personnes physiques éligibles dans leurs projets de voyages pour études à l'étranger.