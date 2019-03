Prime de Neymar au FC Barcelone : Le procès reporté au 27 septembre

20/03/2019

Le procès opposant Neymar et le FC Barcelone sur la prime de prolongation du Brésilien au sein du club catalan, qui devait s'ouvrir jeudi, a été reporté au 27 septembre, ont indiqué lundi les autorités judiciaires.

"Le procès devant se tenir ce 21 mars devant le tribunal social n.15 de Barcelone entre Neymar da Silva Santos Junior et le FC Barcelone a été suspendu. Une nouvelle date a été fixée au 27 septembre prochain", a indiqué dans un communiqué le tribunal supérieur de justice de Catalogne (nord-est de l'Espagne), sans préciser les raisons de ce report.

Le Barça et Neymar avaient négocié des primes au moment de la signature d'un nouveau bail du Brésilien à Barcelone à l'été 2016.

Mais après le départ fracassant de "Ney" au PSG en août 2017 pour 222 millions d'euros, le club catalan s'était refusé à lui verser 26 millions d'euros de primes promis en 2016.

Il avait en outre déposé plainte contre le joueur pour non-respect de contrat, lui réclamant la restitution de la prime déjà versée ainsi que 8,5 millions d'euros de dommages.

Neymar avait répliqué en déposant une requête contre son ex-club auprès de la Chambre de résolution des litiges de la Fifa, pour réclamer le paiement de cette prime. Une demande classée sans suite par la Fifa en février 2018.

La semaine dernière, le quotidien El Mundo a par ailleurs affirmé que cette prime de prolongation faisait l'objet d'une enquête du fisc espagnol. Selon El Mundo, le fisc cherche à savoir si Neymar, résident fiscal en Espagne en 2017, y a payé les impôts correspondant à sa prime de prolongation et aux revenus liés à son transfert.

Dans un communiqué, NR Sports, l'entreprise en charge de la gestion de la carrière de Neymar, a contesté ces informations. Si elle a reconnu que le fisc voulait "être tenu au courant" de la procédure devant le tribunal social, elle a assuré qu'"aucune procédure d'enquête n'a été ouverte par le Trésor espagnol contre Neymar Jr".

NR Sports a indiqué par ailleurs que le montant des revenus liés à son transfert au PSG avait été inclus dans la déclaration au fisc espagnol de ses revenus 2017.