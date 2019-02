Prêt de 7,5 millions d'euros de la BERD en soutien au secteur automobile au Maroc

13/02/2019

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé lundi l'octroi d'un prêt de 7,5 millions d'euros à Tuyauto Gestamp Morocco, un nouveau producteur de pièces automobiles détenu à 50% par Tuyauto (Maroc) et à 50% par Gestamp Automocion (Espagne).

Les fonds de la BERD, qui visent à soutenir le secteur automobile marocain, serviront à financer la première phase des activités de Tuyauto Gestamp Morocco dans le soudage et l'assemblage de pièces métalliques, destinées à alimenter la nouvelle usine Peugeot-Citroën implantée au Maroc, précise la BERD sur son site électronique.

Le projet soutiendra également les efforts du gouvernement marocain visant à porter à 60% l’intégration locale du secteur automobile d’ici 2020, note la même source.

Il permettra aussi à une centaine de jeunes d'améliorer leurs compétences grâce à des formations professionnelles certifiées, reconnues au niveaux national et dans l'ensemble du secteur, rapporte la MAP.

Tuyauto Gestamp Morocco est le quatrième projet de la BERD cette année dans le secteur automobile marocain, après Faurecia, Varroc Lighting Systems et Novares Morocco, et le premier impliquant un promoteur de projet marocain.

Spécialisé dans l'estampage à chaud, les systèmes d'échappement et les écrans thermiques, le fournisseur automobile marocain de premier plan "Tuyauto" a généré un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2017.

Gestamp Automocion (8,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017) est un équipementier espagnol basé en Espagne. Il offre aux constructeurs une gamme diversifiée de composants métalliques de haute technologie pour les carrosseries et les châssis ainsi que des systèmes et des mécanismes d'ouverture.