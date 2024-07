Prêt de 150 MDH de la BERD pour soutenir la transition énergétique dans le secteur minier marocain

04/07/2024

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a réaffirmé, mardi, son soutien à la transition énergétique au Maroc, à travers l'octroi d’un prêt de 150 millions de dirhams à PROCANEQ, une entreprise créée en 2016 au Maroc et qui fournit des services de sous-traitance minière au groupe OCP.



Afin d'accélérer la transition verte du secteur, le financement de la BERD servira à acheter de nouveaux équipements pour l'extraction et le transport du phosphate vers les installations de traitement à partir de plusieurs mines, indique l'institution basée à Londres dans un communiqué.



Le nouvel équipement offrira un meilleur rendement énergétique, ce qui permettra de réduire la consommation de diesel et les émissions de carbone de l'entreprise, ajoute la même source.



"Le Maroc bénéficie d'une situation géographique idéale et de ressources exceptionnelles en phosphate, dont il détient plus de 75% des réserves mondiales", fait valoir la BERD, notant que le Royaume est également "le plus grand exportateur" de phosphate au monde, avec l'OCP comme chef de file.



PROCANEQ, une filiale du groupe PROCAN, recevra aussi une assistance en matière de coopération technique, relève la Banque, tout en soulignant qu'elle travaillera aussi avec l'entreprise pour renforcer l'égalité des chances pour les femmes.



Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu bénéficiaire des ressources de la Banque en 2012. À ce jour, la BERD a investi plus de 4,6 milliards d'euros dans le pays à travers 103 projets.