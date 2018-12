Prêt allemand de 50 millions d'euros pour le raccordement de “Noor Midelt” au réseau national

22/12/2018

La Banque de développement allemande (KfW) a accordé un prêt de plus de 50 millions d'euros à l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN) pour financer le raccordement du complexe solaire NOOR Midelt au réseau national à haute tension et pour financer des mesures de formation professionnelle, a annoncé la Banque allemande.

Mandatée par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), la KfW a accordé, le 14 décembre, un prêt concessionnel de 50 millions d'euros à MASEN pour le financement du raccordement du complexe solaire NOOR Midelt (situé entre le Moyen et le Haut-Atlas) au réseau national à haute tension, indique la KfW dans un communiqué.

Ce projet sera réalisé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), partenaire de longue date de la coopération financière allemande, précise la même source.

En plus, rapporte la MAP, la coopération financière allemande alloue à MASEN un don d'environ 2,7 millions d'euros pour promouvoir des mesures de formation professionnelle dédiées prioritairement au complexe NOOR Midelt, et dont pourront bénéficier plusieurs grands projets d'infrastructure énergétique.

Le projet de raccordement constitue une composante importante de la stratégie énergétique marocaine visant à assurer la transition vers un approvisionnement énergétique durable grâce aux énergies renouvelables. Ainsi, le projet permettra l'injection dans le réseau de l'électricité produite par le complexe solaire NOOR Midelt, relève le communiqué, ajoutant que des mesures de formation professionnelle pour des opérateurs et des spécialistes marocains dans le secteur de l’énergie solaire complèteront ce projet d’infrastructure.

Les principaux impacts du projet sont la contribution significative à la réduction des gaz à effet de serre estimée à au moins 700.000t CO2 par an et donc au développement économique durable du Maroc et à la protection du climat. Par ailleurs, les mesures de promotion de l'emploi visent à accroître les opportunités d'emploi sur les grands sites de construction, et en particulier le complexe solaire NOOR Midelt, note le communiqué, précisant que les activités de formation seront liées directement à l'investissement ("training on the job"). La KfW est l’un des principaux partenaires des projets solaires et renouvelables au Maroc qui vise à atteindre une puissance électrique installée d’origine renouvelable représentant 52% à horizon 2030.

Le portefeuille de la coopération financière allemande au Maroc en cours d'exécution s’élève actuellement à près de 2 milliards d'euros, soit 21 milliards de dirhams répartis entre les secteurs de l’énergie, la promotion économique du secteur privé ainsi que l'approvisionnement en eau, l’assainissement et l’irrigation.