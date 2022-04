Présidentielle française: Des Franco-Marocains appellent à empêcher Marine Le Pen de “défaire la France de toujours ”

19/04/2022

Des personnalités francomarocaines de tout bord ont appelé à empêcher la candidate du Rassemblement national à la présidentielle française, Marine Le Pen, de "défaire la France de toujours pour en faire une France du jamais !" Dans une tribune rendue publique ce weekend, ce collectif de personnalités issues de plusieurs horizons souligne que la candidate de l’extrême droite "ment" lorsqu’elle prétend qu’elle serait la présidente de tous les Français si elle arrivait à remporter les présidentielles du 24 avril. "Elle a déjà fait "le tri", avec tout ce que ce mot comporte d’horreur", affirment les auteurs de cette tribune, soulignant qu’en tant que Franco-Marocains "nous ne serions pas, pour elle, du +bon côté+", puisqu’elle "exclut" et "divise". Marine Le Pen "soustrait alors que nous sommes - nous – les enfants de l’addition !", avance le collectif composé d’une vingtaine de personnalité, ajoutant: "+" est le signe de l’espoir, de l’avenir, "-" est celui du mépris…. "Chrétiens, Juifs, Musulmans, porteuses de foulards ou de minijupes, halal, kacher ou vegans…seront donc pour elle les critères pour être Français ?!”, préviennent les auteurs. Ils rappellent, à cet égard, qu’il y a 27 ans, lors de l’entre deux tours de la présidentielle, "le funeste 1er mai 1995, Brahim Bouarram fut noyé dans la Seine par les sbires du FHaine, sinistre ancêtre du RHaine !" Il est donc impératif d’empêcher Marine Le Pen "de défaire la France de toujours pour en faire une France du jamais !", soutient les auteurs de la tribune. A cet effet, ils soulignent que "pour nous, pour nos enfants mais aussi pour nos parents - qui ont contribué à construire la France, mais bien souvent n’ont pas la possibilité de voter – le 24 avril nous, Franco-Marocains, nous ferons barrage à l’extrême droite en mettant un bulletin Macron dans l’urne". Les signataires de cette tribune représentent un éventail de secteurs d’activité en France allant des finances au sport et de l’art et la culture à l’action associative. Il s'agit de Hicham Dakiri, Jihane Bougrine, David André Azoulay, Abdel Ammari, Nabil Zeroual, Khalid Bazi, Maxime Karouichi, Jaouad Boussakouran, Latifa Bakkari, Rachid Belaziz, Mehdi Heurteloup, Mouhcine Benlahssen, Smain Quasimi, Abdelaziz Lamrani, Leila Madani, Yassine Bakkari, Hassan Kharrij, Ayoub Dada, Hassan Harrat, Ahmed Ghayet.