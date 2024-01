Présidence du CDH de l'ONU: Les Etats-Unis félicitent le Maroc

13/01/2024

Les Etats-Unis ont félicité le Maroc pour son élection, mercredi à Genève, à la présidence du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH), tout en s’engageant à renforcer la coopération bilatérale au service de la promotion des droits humains dans le monde.



“Je présente mes sincères félicitations au Maroc et à l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à Genève, Omar Zniber, après l'élection à la présidence du CDH de l'ONU en 2024”, a indiqué l’ambassadrice, représentante permanente des Etats-Unis à l’ONU à Genève, Michèle Taylor sur le réseau X (anciennement Twitter).



Dans ce tweet, relayé par le bureau du porte-parole du département d’Etat à Washington, la représentante américaine a fait part de l’engagement des Etats-Unis à continuer à œuvrer avec le Maroc en faveur de la promotion des droits de l’Homme à travers le monde.



“Nous sommes ravis de nous associer dans notre effort mutuel visant à renforcer les droits de l’Homme dans le monde. Unis, nous pouvons tracer la voie vers le respect universel et l’égalité”, a ajouté la diplomate dans le message accompagné des drapeaux des deux pays en signe d’amitié séculaire unissant le Maroc et les Etats-Unis.