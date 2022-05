Présentation mercredi prochain devant le Parlement des activités de la Cour des comptes au titre de l'exercice 2019-2020

05/05/2022

La présidente de la Cour des comptes présentera mercredi prochain, lors d'une séance plénière commune des deux Chambres du parlement, les activités de la Cour des comptes pour l'exercice 2019-2020.



Un communiqué conjoint des Chambres des représentants et des conseillers indique que cette session, qui intervient en application de l'article 148 de la Constitution et conformément aux dispositions du règlement intérieur des deux Chambres, se tiendra à 11h00 dans le respect des mesures préventives prises par les organes des deux Chambres.



"En application de la décision des autorités publiques se rapportant à l'obligation du pass vaccinal pour accéder aux administrations publiques et privées, tous les représentants et conseillers sont invités à présenter ce document", souligne le communiqué.