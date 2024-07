Présentation du spectacle théâtral "L'épopée de la victoire" à Oujda

31/07/2024

Le public de la ville d'Oujda avait rendez-vous, récemment, avec le spectacle théâtral et musical "L'épopée de la victoire", à l’occasion des festivités de la Fête du Trône.



Présentée au Théâtre Mohammed VI, cette œuvre artistique veut rapprocher le public d’Oujda, en particulier les jeunes, des aspects de développement, de progrès et de prospérité que connaissent les différentes régions du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



Interprétée en arabe et en amazigh, cette épopée a mis en avant les grands projets économiques, sociaux, culturels et sociaux qui transforment l’ensemble des régions du Maroc, tout en faisant ressortir la diversité culturelle, artistique et folklorique de chaque région, le tout dans un bouquet artistique mêlant théâtre, cinéma, chant et danse.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association de gestion des affaires culturelles à la préfecture d’Oujda-Angad, Jamal Haddadi, a indiqué que ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’une programmation festive élaborée par l’Association avec ses partenaires à l’occasion de la Fête du Trône.



"Ce spectacle théâtral a été l’occasion pour le public d’Oujda de découvrir l’histoire riche de notre pays, sa civilisation et son patrimoine, tout en braquant les projecteurs sur certaines réalisations accomplies dans différentes régions du Royaume depuis l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres", a affirmé M. Haddadi.



De son côté, le réalisateur, écrivain et metteur en scène de l’épopée, Hicham Chegdal, a souligné que l’objectif de cette œuvre artistique, qui est présentée pour la deuxième fois après Casablanca, et qui fera escale dans toutes les régions du Royaume, est de consacrer l’esprit patriotique auprès des générations montantes, expliquant que cette épopée illustre le concept de triomphe au Royaume, qui concerne essentiellement la réalisation de projets structurants sous la conduite éclairée de SM le Roi.



L’artiste a salué le niveau de créativité des jeunes d’Oujda dont certains ont participé à cette œuvre, se félicitant également de l’enthousiasme du public venu en nombre admirer cette épopée.