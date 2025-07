Présentation du spectacle culturel “Nostalgia, les émotions d'antan” à la Kasbah d’Agadir Oufella

28/07/2025

La Kasbah d’Agadir Oufella a abrité, vendredi soir, une nouvelle édition du spectacle culturel "Nostalgia, les émotions d'antan", en présence de plusieurs personnalités issues de divers horizons.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle, rehaussée par la présence notamment du chef du gouvernement, président du Conseil communal d'Agadir, Aziz Akhannouch, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, et du président du Conseil régional, Karim Achengli, propose une immersion dans l'Histoire du site archéologique d'Oufella, en mettant en avant les différentes civilisations qui s’y sont succédé, à travers des spectacles et des déambulations guidées.



Il s’agit d'une fresque historique retraçant les étapes majeures qui ont jalonné l'histoire de la Kasbah d’Agadir Oufella en particulier et de la région de Souss-Massa en général.



Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a indiqué que cette manifestation nationale organisée dans plusieurs villes, vise à mettre en avant la richesse de l'histoire et du patrimoine du Royaume notamment au profit des enfants et des jeunes, notant que l'événement "Nostalgia, les émotions d'antan" ambitionne de contribuer au rayonnement des différents sites historiques et archéologiques à travers le Maroc.



Et d'ajouter que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication œuvre pour la généralisation de ce programme culturel pour couvrir l'ensemble des régions du Royaume, à travers le renforcement des partenariats avec les différents intervenants.



De son côté, le metteur en scène des spectacles "Nostalgia, les émotions d’antan", Amine Nassour, a souligné que cet évènement retrace les étapes majeures qui ont marqué l’histoire du site archéologique de Kasbah d’Agadir Oufella ainsi que la région de Souss-Massa, à travers des spectacles animés par plus de 300 artistes et techniciens issus notamment de la ville d'Agadir et de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).



L’idée derrière la manifestation "Nostalgia, les émotions d'antan", initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est la réhabilitation de la mémoire des sites archéologiques du Maroc, à travers une mise en scène qui évoque avec précision les différentes civilisations ayant investi ces lieux, dans le but de rapprocher les citoyens et les visiteurs étrangers de l'histoire archéologique du Royaume .



Cette année, le programme "Nostalgia" qui vise à mettre en lumière, de manière innovante, plusieurs sites historiques et archéologiques du Maroc, a été lancé à Fès avant de faire escale notamment à Rabat, Casablanca et Agadir.