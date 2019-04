Présentation du maillot officiel du Raja

Une manne financière en hausse pour les Verts

06/04/2019 Chady Chaabi

Quoi de plus normal pour le Raja de Casablanca, l’une des meilleures attaques du championnat, que de s’attaquer, et avec succès, à l’un des problèmes majeurs des clubs de football marocains, à savoir, la rareté des ressources financières.

Nouveau modèle marketing, augmentation et diversification des revenus, sont autant de sujets délaissés par la sphère footballistique marocaine des clubs, et abordés par le président du RCA, Jawad Ziyat, lors d’un récent point de presse. L’occasion également de présenter le nouveau maillot des vainqueurs de la Super coupe de la CAF.



Des contrats de sponsoring

revus à la hausse

Fort d’un background fait de nombreux postes à responsabilité, tels que la direction générale du Groupe Addoha ou encore la direction de la compagnie aérienne Jet4you, Jawad Ziyat, le nouvel homme fort du Raja, n’a pas tardé à faire profiter le club qu’il préside de son expérience. Ainsi, on a appris lors de ladite conférence de presse, que le nouveau maillot des Verts est estimé à 31 millions de DH, soit une hausse de 70% de plus par rapport à la saison précédente (18 millions de DH). Siera, Infinix, Marsa Maroc, Atlanta, Nor Dar et Hyundai, sont les sponsors à l’origine de ce record historique pour le club.



Une aubaine dans un contexte

économique délicat

Infinix, le fabricant de smartphones chinois a d’ailleurs été présenté comme sponsor principal. Une place de choix lui sera réservée, juste en dessous de Siera, le sponsor historique du club, dans ce nouveau maillot que les hommes de Carteron étrenneront pour la première fois ce week-end, lors de la réception de l’OCS, dimanche après-midi. Un match charnière dans la course au titre, ou au bas mot, à une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Maintenant, le tout est de savoir si cette nouvelle tunique portera chance aux Rajaouis. Parce qu’à travers le prisme économique, leur nouveau maillot contribuera sans aucun doute au redressement des finances des Verts, dans le rouge depuis quelques années et qui s’élèveraient à quelque 100 millions de DH.

Du coup, si l’on ajoute aux nouveaux contrats de sponsorings maillots, les deux trophées remportés (Coupe de la CAF et Supercoupe d'Afrique) qui ont permis au Raja d’encaisser 20 millions de DH, le moins que l’on puisse dire, est que la volonté d’assainir les finances du club, piloté par son président est en ordre de marche.