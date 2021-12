Présentation du livre “L'Islam en otage” de l’écrivan Abdellah Cherif Ouazzani Chahdi

13/12/2021

La Légation américaine de Tanger a abrité, samedi, la cérémonie de présentation et de signature du livre "L’Islam en otage", de l’académicien et penseur Abdellah Cherif Ouazzani Chahdi, en présence de penseurs et de personnalités du monde littéraire et des médias, marocains et étrangers. Préfacé par l’écrivain Hassan Aourid, ce livre de 183 pages, écrit en langue française, met la lumière sur les réelles valeurs de tolérance de l'Islam, en réponse aux extrémistes de tout bord. En effet, certains voyaient en l’Islam un moyen d’accéder au pouvoir, à l’argent et au prestige, et d’autres le considéraient comme un danger de par sa morale, sa discipline et surtout sa capacité à convaincre et donc à fédérer. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Cherif Ouazzani Chahdi a indiqué que le monde en général, et le monde islamique en particulier, se trouve devant un double dilemme, d’un côté une mouvance qui s’accapare le champ religieux, parle en son nom, l’instrumentalise en faisant des interprétations erronées des textes religieux pour justifier des actes odieux et un comportement déphasé, et de l’autre côté courant de pensée qui accuse l’Islam de violence prétendant que ses textes comportent des messages violents et belliqueux, et qui cherche à le vider de sa substance et de son essence. En réalité, les deux prennent en otage l’Islam, parlent en son nom, se l’approprient, mais les deux ne représentent qu’une minorité, certes bruyante, devant une majorité modérée, mais silencieuse, et dont le devoir aujourd’hui plus qu’auparavant, est de se manifester, de s’exprimer, et de reprendre le flambeau et la représentativité des mains des extrémistes, a précisé l’auteur. Défendre l’Islam est la responsabilité de tous, a-t-il poursuivi, notant que cet ouvrage est un cri de détresse et un appel afin de fédérer les forces intellectuelles pour faire triompher l'Islam, devenu actuellement la cible de ceux qui ignorent ses dimensions humaines nobles et qui le limitent aux comportements de certains, très éloignés des principes de l’Islam. Le livre "L’Islam en otage" cherche à dépeindre une image fidèle de l'Islam, en répondant et en démantelant certaines problématiques, a précisé M. Cherif Ouazzani Chahdi, notant qu’il s’agit de mettre en lumière le vrai Islam, l’Islam de moralité, de modération et de juste milieu, et ainsi faire face aux voix dissonantes qui promeuvent une image sombre, contraire aux valeurs de l’Islam. Pour sa part, M.Aourid a fait savoir que cet ouvrage met en avant les réelles valeurs de l'Islam, contrairement à ce que certains véhiculent, par erreur et ignorance, ou en raison de motifs inavoués, affirmant avoir saisi dans ce livre un besoin prégnant et une réponse satisfaisante aux discours de ceux qui portent un regard réducteur, méfiant et critique sur l'Islam.